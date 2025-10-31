Sénégal: JOJ Dakar 2026 - Stade, piscine, village... Khady Diène Gaye annonce les dates de livraison

Ce vendredi 31 octobre 2025 lance le grand compte à rebours. On est désormais à un an des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026. L'occasion de faire le point sur les infrastructures. La ministre des Sports et de la Jeunesse a donné une date de livraison.

Khady Diène Gaye rassure. Selon la ministre des Sports et de la Jeunesse, les travaux avancent pour une livraison à temps des différents chantiers. « Avant mon arrivée en 2024, aucun chantier en rapport avec les Jeux olympiques de la jeunesse n'avait démarré. Je mets au défi quiconque de me dire lequel avait déjà commencé avant que je n'arrive à la tête du ministère des Sports.

Parce que les JOJ sont composés de deux aspects, notamment les services à livrer, c'est-à-dire l'aspect immatériel, mais il y a aussi l'aspect matériel qui doit être terminé avant que les Jeux ne commencent, notamment les infrastructures », a d'abord rappelé Khady Diène Gaye ce jeudi 30 octobre 2025 dans l'émission Champ contre Champ sur la RTS, avant de marteler :

« C'est ainsi que nous avons tenu un conseil interministériel en octobre 2024 d'où étaient sorties plusieurs résolutions. Nous avons donc identifié tout ce qui devait être fait pour que les choses avancent. Aujourd'hui, des sites comme le stade Iba Mar Diop, qui doit être livré en mars 2026 (selon les entreprises en charge), seront prêts à date échue. Pour la piscine olympique, la livraison est prévue pour le mois de décembre prochain, sauf le bassin dédié au plongeoir et le centre d'hébergement qui seront livrés au mois de mars 2026. »

La ministre des Sports se veut donc rassurante. Les travaux avancent bien. Elle a, par ailleurs, fait le point sur les sites d'hébergement. « Pour le village olympique que l'Université Amadou Mahtar Mbow va abriter, six bâtiments doivent être terminés en plus des sept déjà en place. Il y a eu un retard dans le démarrage des travaux, mais tout a été mobilisé pour qu'en mars 2026, comme l'a réaffirmé hier lors de ma visite l'entreprise en charge des travaux, tout soit livré avec les équipements qui iront avec. D'ailleurs, le Président de la République fera une visite de chantier ce dimanche, sur les sites en question, pour voir l'état d'avancement des travaux. »