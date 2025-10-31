Sénégal: Diplomatie et innovation - Le MIAAESE s'aligne sur le New Deal technologique

Le ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, Cheikh Niang, a reçu son collègue de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Alioune Sall, pour une séance de travail axée sur la digitalisation des services diplomatiques dans le cadre du New Deal technologique.

Cette rencontre s'inscrit dans la dynamique de modernisation et de transformation digitale de l'administration publique, impulsée par le gouvernement du Sénégal. Les échanges ont permis d'identifier les principaux défis liés à la digitalisation des services diplomatiques et consulaires, tout en esquissant des solutions concrètes pour renforcer leur efficacité, leur interconnexion et leur sécurité.

Le New Deal technologique se présente comme une initiative audacieuse qui renforce la souveraineté numérique du Sénégal et met l'innovation au service du progrès social et économique. À travers cette démarche, le gouvernement ambitionne de doter les institutions publiques d'outils modernes, performants et sécurisés, au bénéfice des citoyens et de la diaspora sénégalaise.