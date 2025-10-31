Afrique: Obasanjo implore Paul Biya de partir - La longévité au pouvoir du Cameroun à la loupe

L'appel vibrant de l'ancien Président nigérian Olusegun Obasanjo à son homologue camerounais Paul Biya résonne comme un plaidoyer pour l'alternance et la sortie par la grande porte. Dans une missive empreinte de respect et de camaraderie générationnelle, Obasanjo supplie le dirigeant camerounais de considérer son départ après une longévité exceptionnelle à la tête du "Miniature de l'Afrique".

Le contraste est frappant entre les trajectoires de ces deux figures majeures du continent. Obasanjo, ayant connu les sommets du pouvoir militaire à la quarantaine, est revenu démocratiquement pour ensuite s'éclipser volontairement en 2007. Il souligne ainsi l'écart de dix-huit ans qui le sépare désormais des couloirs du pouvoir, tandis que son cher Paul Biya, qui a accédé à la présidence peu après lui, demeure le Grand Président du Cameroun.

Cet échange épistolaire, qui s'inscrit dans la lignée des prises de position d'Obasanjo en faveur d'un renouvellement des élites africaines, met en lumière un enjeu crucial pour la stabilité et la démocratie sur le continent : le renouvellement politique. En interpellant directement son aîné sur le thème du temps qui passe, l'ancien dirigeant nigérian utilise une rhétorique personnelle et puissante. Il évoque leur statut d'octogénaires, se projetant même vers le nonagénaire que M. Biya pourrait devenir. La véritable joie, rappelle-t-il, réside dans le cercle familial, auprès des arrière-petits-enfants, un bonheur qui contraste avec les lourdes responsabilités du pouvoir.

Le message d'Obasanjo est avant tout une main tendue, un conseil de sage. Il rappelle à Paul Biya la chance unique d'avoir dirigé l'un des pays les plus stratégiques d'Afrique et l'exhorte à ne pas gâcher l'opportunité d'écrire son nom positivement dans les annales de l'histoire. Cette démarche n'est pas isolée. Elle reflète un débat continental plus large sur la démocratie africaine et les transitions pacifiques. Le Président Biya, au pouvoir depuis 1982, incarne une longévité politique rare, mais de plus en plus contestée, notamment par une jeunesse africaine aspirant à l'alternance.

L'analyse de ce type d'événement est essentielle pour comprendre les dynamiques de pouvoir en Afrique Centrale. La longévité d'un chef d'État a des répercussions profondes sur les institutions, l'économie et la liberté d'expression. Le départ Paul Biya, s'il devait avoir lieu, marquerait une étape historique et ouvrirait un nouveau chapitre pour la nation camerounaise.