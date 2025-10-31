Afrique: Le REMAPSEN récompensé par le Speak Up Africa Leadership Award 2025

Le Réseau des Médias Africains pour la Promotion de la Santé et de l'Environnement (REMAPSEN) a reçu à Dakar, le 2 octobre 2025, une prestigieuse distinction lors de la 6e édition du Speak Up Africa Leadership Award, célébrant son engagement exceptionnel en faveur d'une information fiable et responsable sur les questions de santé, d'environnement et de développement durable en Afrique.

La récompense a été remise à Youssouf Bamba, président du REMAPSEN, en reconnaissance du rôle déterminant du réseau dans la lutte contre la désinformation, notamment pendant la pandémie de Covid-19. Aujourd'hui, le REMAPSEN regroupe plus de 817 médias dans 43 pays africains, faisant de lui l'un des plus vastes réseaux médiatiques spécialisés du continent.

« Cette reconnaissance est le fruit d'un travail collectif et des nombreux webinaires de renforcement de capacités menés avec nos partenaires », a déclaré Youssouf Bamba, ému, lors de la réception du prix.

« Nous voulons aller au-delà de la simple couverture médiatique pour devenir un acteur du développement durable, engagé sur des causes essentielles pour l'avenir de notre continent », a-t-il ajouté.

Des figures africaines de la santé également honorées

Outre le REMAPSEN, cette édition du Speak Up Africa Leadership Award a également distingué plusieurs personnalités influentes du secteur de la santé publique.

Parmi elles :

Dr Ibrahima Sy , ministre sénégalais de la Santé et de l'Hygiène publique, salué pour son approche intégrée santé-environnement et sa lutte contre les maladies tropicales négligées.

, ministre sénégalais de la Santé et de l'Hygiène publique, salué pour son approche intégrée santé-environnement et sa lutte contre les maladies tropicales négligées. Yvette Alavo , directrice exécutive d'Icone 360° au Bénin et présidente de la Coalition Zéro Palu, récompensée pour plus d'une décennie de mobilisation contre le paludisme.

, directrice exécutive d'Icone 360° au Bénin et présidente de la Coalition Zéro Palu, récompensée pour plus d'une décennie de mobilisation contre le paludisme. Dr Raymonde Goudou Coffie, ancienne ministre ivoirienne de la Santé, honorée pour son engagement en faveur de la vaccination et de la lutte contre le tabagisme et les cancers.

Une cérémonie de haut niveau à Dakar

La cérémonie a réuni des personnalités africaines de premier plan, dont la professeure Awa Marie Coll Seck, présidente de Galien Afrique, Dr Michel Sidibé, ancien directeur exécutif de l'ONUSIDA, et Dr Magda Robalo, experte internationale en santé mondiale.

Yacine Djibo, directrice exécutive de Speak Up Africa, a salué l'engagement des lauréats, estimant que « leur collaboration constitue un moteur essentiel pour construire une Afrique plus forte, plus résiliente et plus équitable ».