Afrique: Le REMAPSEN récompensé par le Speak Up Africa Leadership Award 2025

31 Octobre 2025
Sidwaya (Ouagadougou)
Par B.S

Le Réseau des Médias Africains pour la Promotion de la Santé et de l'Environnement (REMAPSEN) a reçu à Dakar, le 2 octobre 2025, une prestigieuse distinction lors de la 6e édition du Speak Up Africa Leadership Award, célébrant son engagement exceptionnel en faveur d'une information fiable et responsable sur les questions de santé, d'environnement et de développement durable en Afrique.

La récompense a été remise à Youssouf Bamba, président du REMAPSEN, en reconnaissance du rôle déterminant du réseau dans la lutte contre la désinformation, notamment pendant la pandémie de Covid-19. Aujourd'hui, le REMAPSEN regroupe plus de 817 médias dans 43 pays africains, faisant de lui l'un des plus vastes réseaux médiatiques spécialisés du continent.

« Cette reconnaissance est le fruit d'un travail collectif et des nombreux webinaires de renforcement de capacités menés avec nos partenaires », a déclaré Youssouf Bamba, ému, lors de la réception du prix.

« Nous voulons aller au-delà de la simple couverture médiatique pour devenir un acteur du développement durable, engagé sur des causes essentielles pour l'avenir de notre continent », a-t-il ajouté.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Des figures africaines de la santé également honorées

Outre le REMAPSEN, cette édition du Speak Up Africa Leadership Award a également distingué plusieurs personnalités influentes du secteur de la santé publique.

Parmi elles :

  • Dr Ibrahima Sy, ministre sénégalais de la Santé et de l'Hygiène publique, salué pour son approche intégrée santé-environnement et sa lutte contre les maladies tropicales négligées.
  • Yvette Alavo, directrice exécutive d'Icone 360° au Bénin et présidente de la Coalition Zéro Palu, récompensée pour plus d'une décennie de mobilisation contre le paludisme.
  • Dr Raymonde Goudou Coffie, ancienne ministre ivoirienne de la Santé, honorée pour son engagement en faveur de la vaccination et de la lutte contre le tabagisme et les cancers.

Une cérémonie de haut niveau à Dakar

La cérémonie a réuni des personnalités africaines de premier plan, dont la professeure Awa Marie Coll Seck, présidente de Galien Afrique, Dr Michel Sidibé, ancien directeur exécutif de l'ONUSIDA, et Dr Magda Robalo, experte internationale en santé mondiale.

Yacine Djibo, directrice exécutive de Speak Up Africa, a salué l'engagement des lauréats, estimant que « leur collaboration constitue un moteur essentiel pour construire une Afrique plus forte, plus résiliente et plus équitable ».

Lire l'article original sur Sidwaya.

Tagged:
Copyright © 2025 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.