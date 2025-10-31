Maroc: Mehdi Ben Barka - 60 ans d'absence, de présence, de fidélité

La chronique périodique publiée de temps à autre par l'Union socialiste des forces populaires « Rissalat Al Ittihad » a consacré cette édition à la commémoration du 60ème anniversaire de l'enlèvement du martyr ittihadi Mehdi Ben Barka.

C'est du fait de cette opération criminelle, souligne le billet usfpéiste, que l'ensemble des acteurs progressistes à travers les cinq continents du globe et les acteurs démocrates et patriotiques ont été privés du rayonnement mondial du martyr Ben Barka, le leader fondateur du mouvement ittihadi, le dirigeant nationaliste attaché aux principes de la libération politique, économique et culturelle et l'un des plus grands leaders du monde qui ont toujours initié les mouvements de libération en Afrique au milieu de toutes les questions justes à travers les quatre coins de la planète.

« Rissalat Al Ittihad » met en avant que l'USFP, en commémorant le 60ème anniversaire de la disparition du leader Mehdi Ben Barka, évoque tous les principes et valeurs pour lesquels il n'avait de cesse de vouer toute son action et sa vie, attaché tout au long de sa vie à la lutte pour le progrès, le développement, l'indépendance et l'édification de l'Etat démocratique fort aussi bien au début de l'indépendance qu'au cours du chantier de l'édifice politique national orienté vers la libération globale.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Là-dessus, le parti des forces populaires évoque dans ce même sillage le fort impact de la pensée du martyr Ben Barka dans le processus de formation de l'identité militante du parti des forces populaires mais aussi celles du « jeune Etat marocain », processus matérialisé en matière de construction effective du patriotisme authentique solide, de l'unité, de la démocratie, de la justice sociale et de l'émancipation de la femme marocaine.

Par ailleurs, cet anniversaire, note « Rissalat Al Ittihad », intervient au milieu d'un contexte marqué par nombre d'interrogations demeurant sans réponses, comme l'a indiqué auparavant Sa Majesté le Roi.

C'est ainsi que revient à la mémoire collective, son omniprésence rayonnante sur le plan politique et organisationnel, souligne la chronique usfpéiste en rendant hommage à son apport culturel accompagné de son action politique et organisationnelle.

« Ce fut l'Homme de la vérité, de la moralité, de la relativité politique en matière de gestion des contextes, l'ami des dirigeants du monde, mais aussi de leurs peuples... Il fut consacré leader jamais égalisé, n'ayant jamais été affecté par la succession des périodes temporelles ni par les changements d'équations car il puisait son action dans les constantes humaines, la liberté, la dignité, la justesse, le sacrifice et l'altruisme.

Et d'énumérer dans une démarche exhaustive les actions, les sacrifices, les réalisations spirituelles et pratiques, les volets de sa pensée et sa réflexion, sa conception de la liberté, l'indépendance, la souveraineté, le progrès et les droits de l'Homme...

1- Dans son nom se rassemblent le sacrifice et les martyrs car Ben Barka a marqué le Maroc indépendant de son empreinte tout en affrontant toutes les tentatives de déstabilisation ourdies par ceux impliqués dans son assassinat et l'assassinat de sa mémoire et de sa pensée...

2- A travers son nom se renouvelle son engagement de jeunesse à l'occasion de tous les anniversaires de son enlèvement et son assassinat et chaque fois que les jeunes dressent l'étendard du changement et réitèrent la lutte pour l'émancipation, le progrès et l'épanouissement.

Mehdi Ben Barka fut, tout jeune, le leader et le dirigeant du parti de l'Istiqlal de même que chaque fois qu'émerge un mouvement des droits de l'Homme à travers le monde, on le retrouvait à la tête et au milieu de l'action entreprise...

A l'âge de 24 ans, il a contribué à la signature du manifeste de l'indépendance en étroite interdépendance avec le courant national et le Roi patriotique Mohammed V...

Et l'on se remémore son voyage à Paris en 1948 pour présenter un rapport sur la situation des droits de l'Homme au Maroc...

3- Son nom revient à la mémoire chaque fois qu'est lancé le débat autour du renouvellement de l'engagement quant à la démocratie représentative (...)

4- En évoquant son nom se renouvelle l'engagement solennel de la cohésion nationale et de la réconciliation en vertu de nombreuses réconciliations qui demeurent en attente du parachèvement du dévoilement de la vérité de son assassinat et de l'identité de tous ceux qui y ont été impliqués...

Et « Rissalat Al Ittihad » de conclure que l'ensemble des Ittihadies et Ittihadis considèrent que ce leader a toujours été leur premier incitateur à la réconciliation nationale, au déploiement au service de leur parti, la défense de ces grandes questions, à savoir l'intégrité territoriale, le progrès et l'édifice démocratique.

Là-dessus, la chronique ittihadie met en avant que cette commémoration n'est que l'expression de l'horizon choisi par les Usfpéistes quant à la commémoration de la disparition du martyr Ben Barka en veillant à ce que son nom demeure le flambeau de tous les militantes et militants issus des rangs du mouvement progressiste dont en tête la formation ittihadie fidèle, tout en éludant toutes les manoeuvres d'exploitation politique non conformes aux nobles objectifs derrière cette fidélité ancestrale.