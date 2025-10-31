Maroc: La Fondation nationale des musées rend hommage au professeur d'anthropologie Ali Amahan

La Fondation nationale des musées (FNM) a organisé, lundi à l'Auditorium du Musée Mohammed VI d'art moderne et contemporain à Rabat, une cérémonie d'hommage en l'honneur d'Ali Amahan, professeur et figure emblématique de l'anthropologie marocaine, en reconnaissance de son riche parcours académique et professionnel.

La cérémonie, rehaussée par la présence de personnalités du monde universitaire, culturel et artistique, ainsi que des chercheurs spécialisés dans le patrimoine et les musées, a été l'occasion de saluer les contributions significatives du professeur Ali Amahan à la préservation et à la valorisation du patrimoine national et la promotion de la culture amazighe et de l'identité plurielle du Maroc.

La cérémonie a mis en lumière les étapes marquantes de son parcours académique et professionnel, qui témoignent de son engagement envers la mémoire collective marocaine. Elle a aussi été l'opportunité de célébrer ses réflexions, une exploration des multiples facettes du patrimoine marocain, qu'elles soient sociales, culturelles ou esthétiques.

Le parcours d'Ali Amahan est un modèle d'implication pluriel. En parallèle de son activité d'enseignant, il a occupé de nombreuses responsabilités dans les domaines de la culture et du patrimoine : conservateur des musées Al Batha et Borj Nord à Fès, délégué régional du ministère de la Culture, responsable du réseau muséal national, inspecteur du patrimoine, chef de cabinet au ministère de la Culture et de la Communication, coordinateur du projet "Réparation communautaire" à la Fondation CDG. Il fut également membre du Conseil d'administration de l'Institut Royal de la culture amazighe (IRCAM), ainsi que du Conseil supérieur de l'Education, de la Formation et de la recherche scientifique (CSEFRS).

A cette occasion, le président de la FNM, Mehdi Qotbi, a indiqué que cette cérémonie a été l'occasion de saluer la contribution d'un homme qui "a marqué de son empreinte la scène culturelle marocaine, par son dévouement au service du patrimoine et sa profonde passion pour la culture nationale", ajoutant avoir rencontré le professeur Ali Amahan il y a plus de cinquante ans et avoir été "impressionné par sa grande passion pour le patrimoine de son pays et son souci de le faire revivre et valoriser".

Et de relever qu'il est naturel de rendre hommage à une personnalité qui a tant contribué au patrimoine marocain et pour ses vastes connaissances, qu'il a généreusement partagées avec les étudiants et les chercheurs, insistant sur le fait que la culture de la gratitude est essentielle.

De son côté, l'écrivain et ancien ministre de la Culture, Mohamed Achaari, a mis en exergue le rôle important de M. Amahan dans la préservation du patrimoine matériel et immatériel du Maroc, le qualifiant de modèle de l'intellectuel alliant recherche scientifique, enseignement et gestion d'institutions culturelles, convaincu que le patrimoine n'est pas simplement un héritage du passé, mais plutôt un fondement pour construire l'avenir.

Pour sa part, le professeur Ali Amahan a exprimé, dans une déclaration à la MAP, ses remerciements à la Fondation nationale des musées et sa fierté pour cette distinction, qu'il a qualifiée de "geste significatif dans une longue carrière au service du patrimoine national".

Cette cérémonie, placée sous le signe de la reconnaissance et de la transmission intergénérationnelle, réaffirme l'engagement de la FNM envers les personnalités qui ont contribué au développement de la culture marocaine et à la préservation de son patrimoine national.

Le site du patrimoine rupestre dans la commune de Taghjijt, relevant de la province de Guelmim, est intact et n'a subi aucun acte de destruction, affirme le Conseil national des droits de l'Homme (CNDH).

Suite aux allégations véhiculées sur des réseaux sociaux et des médias faisant état d'actes de destruction au niveau de l'un des sites du patrimoine rupestre, d'une grande valeur historique et scientifique dans la commune de Taghjijt, le Conseil et sa Commission régionale ont interagi rapidement, en tenant à s'enquérir de l'impact des travaux réalisés à proximité du site, indique un communiqué du CNDH.

Une équipe de la Commission régionale des droits de l'Homme à Guelmim-Oued Noun s'est rendue, vendredi dernier, sur le site pour s'informer et enquêter sur la véracité de ces allégations, fait savoir la même source.

Dans ce sens, poursuit le communiqué, la Commission régionale a constaté que le site des gravures rupestres "est intact et n'a subi aucune destruction", en dépit de l'existence de traces de roches enlevées aux abords de la montagne, précisant que la Commission régionale a avisé les parties compétentes, en l'occurrence les autorités locales, les élus et la direction régionale de la culture, tout en interagissant avec les acteurs de la société civile intéressés par ce sujet.

Le Conseil insiste, à cet égard, sur la nécessité de garantir la sécurité des sites des gravures rupestres et de les protéger en vue "de préserver le patrimoine rupestre national qui constitue une composante essentielle de notre mémoire collective et de notre identité culturelle".

Le Conseil se félicite, de même, de la prise de conscience croissante parmi les acteurs de la société civile et des secteurs concernés quant à l'importance de la protection de ce patrimoine et de la préservation de ses spécificités locales, appelant à sensibiliser davantage au rôle de ce patrimoine dans le développement territorial.