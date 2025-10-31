Maroc: Les étudiants de l'ISADAC présentent à Rabat une version revisitée de la pièce 'El Harraz'

Une version revisitée de la pièce "El Harraz" a été présentée, dimanche soir au Théâtre national Mohammed V de Rabat, par la 35e promotion de l'Institut supérieur d'art dramatique et d'animation culturelle (ISADAC).

S'inscrivant dans le cadre d'un projet de mise en scène considéré comme une étape essentielle dans le parcours académique et artistique des étudiants, cette représentation théâtrale s'inspire de la pièce "El Harraz" de feus Tayeb Saddiki et Abdeslam Chraïbi, l'un des chefs-d'oeuvre du répertoire théâtral marocain où le patrimoine populaire est mis en valeur de manière innovante, tant au niveau du récit que de la musique et des formes d'expression.

Mise en scène par Amine Nassour, cette version revisitée est le fruit d'un travail collectif et d'une vision scénique unifiée entre le metteur en scène et les étudiants de la 35e promotion qui se sont chargés de la scénographie, des costumes et de la communication artistique.

Dans une déclaration à la MAP, M. Nassour a indiqué que la pièce "El Harraz" s'inscrit dans le cadre de la nouvelle stratégie de l'Institut qui vise à permettre aux étudiants de quatrième année, qui décrocheront cette année leurs diplômes, de travailler sur deux projets fondamentaux, le premier international avec un metteur en scène étranger et le second national avec un réalisateur marocain.

La reprise de cette oeuvre emblématique s'est appuyée sur une nouvelle vision esthétique et artistique incarnée par les talents prometteurs des étudiants, a-t-il précisé, notant que l'équipe a veillé à ce qu'"El Harraz" soit présentée dans sa langue originale, tout en y mettant une touche contemporaine.

Et d'ajouter que cette expérience a offert aux étudiants une opportunité pédagogique pour découvrir les créations des pionniers du théâtre marocain, s'ouvrir au patrimoine culturel national et mettre en valeur l'identité marocaine à travers des formes modernes de création théâtrale.

De son côté, la directrice de l'ISADAC, Latifa Ahrar, a souligné que la formation dispensée par l'ISIC combine cours théoriques et stages artistiques, offrant ainsi aux étudiants une passerelle vers le monde professionnel.

La représentation d'"El Harraz" se veut le fruit d'un travail collaboratif entre différentes filières (animation culturelle, jeu de scène, scénographie), supervisé par plusieurs professeurs, a-t-elle dit, ajoutant que l'accent a été mis, cette année, sur le patrimoine artistique marocain, notamment l'art du Melhoun et l'oeuvre "El Harraz".

Les étudiants de l'Institut ambitionnent de présenter ce patrimoine selon une vision renouvelée, a indiqué Mme Ahrar, estimant que ce genre de projets leur permet de se professionnaliser et de mettre en pratique leurs acquis académiques.

Le spectacle a vu la participation d'un groupe d'étudiants comédiens qui se sont partagé la scène dans une ambiance empreinte d'enthousiasme et de créativité, prouvant leur capacité à interpréter des rôles complexes qui mêlent les genres comique et dramatique.

Dans ce contexte, Hamza Aref, étudiant à l'ISADAC (35e promotion), a indiqué que sa participation à la pièce "El Harraz" représente pour lui une riche expérience artistique et formatrice, d'autant plus qu'il s'agit d'une oeuvre culte du répertoire théâtral marocain, ajoutant que le travail sur cette pièce a été un exercice professionnel qui lui a permis, ainsi qu'à ses collègues, d'aiguiser leurs compétences d'interprétation.

Sa collègue Nouhaila Seribit a souligné, pour sa part, que cette expérience lui a offert l'occasion de s'imprégner de la beauté authentique de l'ancienne école du théâtre marocain, notamment en faisant la connaissance de l'art du Melhoun qui a été présenté dans un cadre contemporain reflétant l'esprit de la nouvelle génération.

Ecrite par Cheikh El Mekki Ben El-Qorchi à la fin du 19ème siècle, "El Harraz" raconte l'histoire d'un homme rusé qui cherche à libérer sa bien-aimée en trompant la vigilance de son geôlier. Cette pièce est considérée comme un chef-d'oeuvre du répertoire théâtral marocain et un exemple de l'intégration du poème Melhoun dans le théâtre.