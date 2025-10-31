Maroc: Semi-marathon Marseille-Cassis - Talhaoui termine 2ème

L'athlète marocain Mohamed Tahlaoui a été sacré, dimanche, vice-champion de la 46e édition du semi-marathon Marseille-Cassis, un évènement annuel doté du label d'argent de l'IAAF.

Dès les premiers kilomètres, Talhaoui a imposé un rythme soutenu avant de franchir la ligne d'arrivée avec un temps de 1h01:14. Il a été devancé in extremis par le coureur espagnol Ilias Fifa (1h01:09), auteur d'un finish impressionnant. L'Ukrainien Mykola Mevsha a complété le podium avec un chrono de 1h01:37.

Au départ du stade Vélodrome à Marseille, 20.000 participants venus des quatre coins du monde ont dû courir 20 km sur route, traversant notamment le parc national des Calanques pour rejoindre l'arrivée à Cassis.

Le semi-marathon Marseille-Cassis, dont la première édition remonte à l'année 1979, a été marqué par la participation de stars de l'athlétisme comme les Français Jimmy Gressier et Pierre-Ambroise Bosse.

Les athlètes français Tony Martins et Jean Pierre Louvet sont les détenteurs du plus grand nombre de victoires avec trois courses remportées chacun.