Le Maroc dispose d'un potentiel "considérable" pour promouvoir une agriculture durable, a souligné, lundi à Rabat, le représentant de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO - Food and Agriculture Organization of the United Nations) au Maroc, Alexandre Huynh.

"Les initiatives lancées par le Maroc, telles que le Plan Maroc Vert et la stratégie Génération Green 2020-2030, illustrent le potentiel considérable pour renforcer la sécurité alimentaire, soutenir les petits exploitants et promouvoir une agriculture durable", a dit M. Huynh lors de la cérémonie de célébration de la Journée mondiale de l'alimentation qui est placée cette année sous le thème "Main dans la main pour des aliments et un avenir meilleurs".

Présidée par le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, Ahmed El Bouari, cette cérémonie a été l'occasion pour le représentant de la FAO au Maroc de mettre en avant le leadership remarquable du Royaume en la matière, avec son engagement en faveur de systèmes agroalimentaires plus durables et résistants aux changements climatiques.

M. Huynh a également fait remarquer que les jeunes jouent un rôle clé dans cette transformation, notamment par leur contribution à l'innovation, à l'intégration des technologies avancées et à la promotion de valeurs humaines.

Par ailleurs, il a rappelé les quatre axes prioritaires définis par la FAO à savoir l'amélioration de la production, de la nutrition, de l'environnement et des conditions de vie.

Cette édition de la Journée mondiale de l'alimentation, qui coïncide avec le 80ème anniversaire de la FAO, a constitué un appel à l'action collective pour éliminer la faim et la malnutrition et renforcer la sécurité alimentaire. Elle a mis en avant la nécessité de bâtir des systèmes alimentaires durables, inclusifs et résilients, en conciliant savoirs traditionnels et innovation.

La séance d'ouverture de cérémonie de célébration de cette journée a été suivie par la tenue d'un panel scientifique autour de la thématique de l'édition, avec la participation de partenaires techniques et financiers nationaux et internationaux, des professionnels, des institutions publiques, des établissements de recherche et de formation, ainsi que les structures centrales, régionales et sous tutelle du ministère.

Les débats ont porté sur les politiques publiques engagées en faveur de la sécurité alimentaire, en parfaite cohérence avec la stratégie "Génération Green" 2020-2030.

Les échanges ont permis de mettre en lumière les enjeux liés à la gestion durable et efficiente des ressources naturelles, au développement de systèmes de production résilients face aux aléas climatiques, à l'innovation et à la valorisation des savoirs locaux, ainsi qu'à l'inclusion sociale et à l'équité d'accès à une alimentation saine, suffisante et nutritive.

Les recommandations issues de ce panel viendront enrichir la dynamique nationale portée par la stratégie "Génération Green", afin d'accélérer la transition vers un modèle agricole et rural durable, résilient et créateur de valeur.

La célébration de cette journée a aussi permis de réaffirmer l'engagement du Maroc, en partenariat avec la FAO et l'ensemble des acteurs, à garantir à chaque citoyen un accès équitable et durable à l'alimentation.