Maroc: L'écrivain marocain Saïd Boukrami finaliste du Prix de la traduction Ibn Khaldoun-Senghor

L'écrivain et traducteur marocain Saïd Boukrami figure parmi les finalistes du Prix de la traduction Ibn Khaldoun-Senghor pour l'année 2025, pour sa traduction en arabe du livre "Repartir. Une philosophie de l'obstacle" du Français Jérôme Lèbre.

La liste des nominés pour ce prix a été annoncée par l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et les sciences (ALECSO) et l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et comprend des candidats de plusieurs pays.

Le jury de cette édition comprend Abdeslam Ben Abdelali (Maroc), Bassam Baraka (Liban), Zahida Darwiche Jabbour (Liban), Faiza Al Qasem (Yémen-France), Mohamed Mahjoub (Tunisie) et Hana Subhi (Irak-France).

Le nom du lauréat du prix 2025 sera dévoilé lors d'une cérémonie prévue le 26 novembre au siège de l'ALECSO à Tunis.

Ayant pour objectif de promouvoir la diversité culturelle et linguistique et d'encourager les échanges culturels et littéraires entre le monde arabe et l'espace francophone, le Prix de la traduction Ibn Khaldoun-Senghor récompense la traduction d'un ouvrage littéraire ou de sciences humaines.

Il s'adresse aux traducteurs, aux universités, aux instituts d'enseignement supérieur et aux centres d'études et de recherches, aux associations et aux unions nationales, ainsi qu'aux maisons d'édition du monde arabe et de l'espace francophone.

L'édition 2024 a récompensé Souad Labbize pour la traduction de l'arabe vers le français de "Le Désastre de la maison des notables", de l'auteure tunisienne Amira Ghenim.