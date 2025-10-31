Maroc: Place au derby casablancais

Le Complexe sportif Mohammed V à Casablanca sera, ce soir à partir de 20 heures, le théâtre du derby Wydad-Raja comptant pour la 5ème journée de la Botola Pro D1de football.

Une confrontation qui s'annonce sous de bons auspices et qui ne manquera certainement pas de drainer un grand nombre de spectateurs des deux bords. Que ce soit le Wydad ou le Raja, ces formations voient actuellement leurs machines respectives tourner à plein régime : Des Rouges qui affichent la bonne forme en championnat et qui déroulent en compétition continentale, et des Verts qui assurent l'essentiel en Botola et qui restent sur une victoire aux dépens du promu, l'Olympique Dcheira.

Comme à l'accoutumée, ça sera un match qui se jouera sur les petits détails et pourvu que l'importance de l'enjeu n'affecte pas la qualité du jeu.

A noter que ce derby devrait être l'occasion pour le Wydad de présenter au public sa nouvelle recrue, l'international marocain, Hakim Ziyech, qui signé un contrat s'étalant jusqu'en juin 2027.

Hormis le match Wydad-Raja, la journée de mercredi verra également la programmation d'une autre rencontre en retard, à savoir ASFAR-HUSA, comptant également pour la cinquième manche de la Botola et prévue au stade Olympique de Rabat.

Ces matches ont été ajournés en raison de l'engagement africain de l'ASFAR et du Wydad.