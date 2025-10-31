Maroc: Place au derby casablancais

29 Octobre 2025
Libération (Casablanca)
Par T.R

Le Complexe sportif Mohammed V à Casablanca sera, ce soir à partir de 20 heures, le théâtre du derby Wydad-Raja comptant pour la 5ème journée de la Botola Pro D1de football.

Une confrontation qui s'annonce sous de bons auspices et qui ne manquera certainement pas de drainer un grand nombre de spectateurs des deux bords. Que ce soit le Wydad ou le Raja, ces formations voient actuellement leurs machines respectives tourner à plein régime : Des Rouges qui affichent la bonne forme en championnat et qui déroulent en compétition continentale, et des Verts qui assurent l'essentiel en Botola et qui restent sur une victoire aux dépens du promu, l'Olympique Dcheira.

Comme à l'accoutumée, ça sera un match qui se jouera sur les petits détails et pourvu que l'importance de l'enjeu n'affecte pas la qualité du jeu.

A noter que ce derby devrait être l'occasion pour le Wydad de présenter au public sa nouvelle recrue, l'international marocain, Hakim Ziyech, qui signé un contrat s'étalant jusqu'en juin 2027.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Hormis le match Wydad-Raja, la journée de mercredi verra également la programmation d'une autre rencontre en retard, à savoir ASFAR-HUSA, comptant également pour la cinquième manche de la Botola et prévue au stade Olympique de Rabat.

Ces matches ont été ajournés en raison de l'engagement africain de l'ASFAR et du Wydad.

Lire l'article original sur Libération.

Tagged:
Copyright © 2025 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.