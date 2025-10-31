Maroc: Plus de 130 participants à la 12ème édition de l'Eco Trail Morocco

Plus de 130 athlètes ont pris part à la 12èmeédition de l'Eco Trail Morocco, une course à pied de 70 km organisée, en trois étapes, à Ouarzazate et ses environs.

Cette compétition (21-24 octobre) a été l'occasion, selon les organisateurs, de sensibiliser à l'importance de la protection de l'environnement, d'encourager la pratique sportive en pleine nature et de mettre en valeur le potentiel touristique et le patrimoine culturel de la région.

Organisée par EcoTrail et l'Association des Marathoniens de Ouarzazate, en coordination des autorités locales, cette édition s'inscrit dans le cadre de la promotion du sport en plein air et du tourisme durable, ainsi que de la valorisation des richesses naturelles et patrimoniales de cette région du Royaume.

Cette édition automnale fait suite au succès remarquable de celle d'avril 2025, qui avait réuni plus de 300 participants internationaux, rappelle la même source.

L'événement qui a attiré dans sa majorité des coureurs étrangers, en provenance notamment de France, de Belgique, d'Espagne et d'Italie témoigne de la notoriété grandissante de Ouarzazate sur la scène internationale des courses écoresponsables.

Pendant trois jours, les participants ont pu apprécier la beauté exceptionnelle des oasis de la région entre palmeraies majestueuses, kasbahs historiques, ksour authentiques, studios de cinéma et décors naturels ayant accueilli le tournage de superproductions mondiales. Une immersion unique dans une région où la nature, la culture et l'histoire s'entrelacent harmonieusement.

Chez les hommes, cette édition a été remportée par le Marocain Mehdi Farid Aroub, qui a signé un timing global de 05h04min31sec sur les 70km de course. Côté dames, la première place est revenue à la Française Carine Nattes, auteure d'un chrono de 06h17min46sec sur la même distance.

Par ailleurs, le Marocain Hamza Ait El Filali a remporté la course de 30km en 02h30m26s alors que la Française Pascale Chupin s'est imposée sur la même distance en 04h45m36s.

