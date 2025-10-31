Afrique: Le Maroc préside à Addis-Abeba la réunion annuelle de la CEA avec les partenaires internationaux

29 Octobre 2025
Libération (Casablanca)

Le Maroc a présidé, lundi à Addis-Abeba, la réunion annuelle de la Commission Économique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA-ONU), avec ses partenaires internationaux.

Le Royaume a présidé cette réunion en sa qualité de président du Bureau de la 57ème Conférence des ministres africains des finances, de la planification et du développement économique.

Intervenant à cette occasion, l'Ambassadeur, Représentant Permanent du Royaume auprès de l'Union Africaine (UA) et de la CEA, Mohamed Arrouchi, a souligné que cette rencontre constitue une plateforme essentielle de dialogue entre la CEA, les États membres et les partenaires de développement, permettant d'examiner les priorités communes et de renforcer la coordination des actions en faveur d'un développement durable et inclusif du continent africain.

Lors de cette réunion, tenue en présence des membres du Bureau de la COM57, M. Arrouchi a également mis en avant l'importance stratégique de la connectivité comme levier de transformation économique.

Le diplomate a relevé que l'amélioration des infrastructures de transport, d'énergie et de télécommunications demeure indispensable pour favoriser l'intégration régionale, stimuler les échanges intra-africains et exploiter le potentiel agricole et productif du continent.

Abordant la question du financement du développement, M. Arrouchi a rappelé que l'Afrique fait face à un déficit annuel estimé à un trillion de dollars pour atteindre les Objectifs de développement durable.

Il a plaidé pour une mobilisation accrue des ressources innovantes et un partenariat renforcé avec la communauté internationale, réaffirmant l'engagement du Maroc à oeuvrer, aux côtés de ses partenaires africains et internationaux, pour une Afrique intégrée, résiliente et prospère.

A rappeler que le Maroc a été élu, en mars dernier à Addis-Abeba, à la présidence de la 57e session de la CEA et de la Conférence des ministres africains des finances, de la planification et du développement économique.

Lire l'article original sur Libération.

