Afrique: La Déclaration de Laâyoune consacre l'Axe Rabat-Dakar comme modèle panafricain de coopération durable

Les participants au symposium organisé, lundi à Laâyoune, à l'occasion du 60e anniversaire de la Convention d'établissement entre le Maroc et le Sénégal, ont adopté la Déclaration de Laâyoune consacrant l'Axe Rabat-Dakar comme pôle d'intelligence collective panafricaine au service de la souveraineté alimentaire, du développement durable et de la paix.

Le symposium organisé par l'Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) et le Timbuktu Institute - African Center for Peace Studies, à l'occasion du 50e anniversaire de la Glorieuse Marche Verte, vise à ériger les relations maroco-sénégalaises en un "laboratoire" de la coopération panafricaine fondée sur le savoir, l'innovation et la responsabilité partagée.

Dans leur Déclaration, les représentants du Timbuktu Institute et de l'UM6P, les chercheurs, experts et décideurs institutionnels des deux pays, ont rappelé les liens historiques profonds unissant le Maroc et le Sénégal, forgés à travers des siècles d'échanges économiques, intellectuels et spirituels.

La Déclaration souligne également le rôle pionnier de la Convention d'Établissement de 1964 en tant qu'acte fondateur d'une coopération Sud-Sud exemplaire, ainsi que la portée continentale du discours prononcé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à Addis-Abeba en 2017, réaffirmant l'engagement du Maroc pour une Afrique unie, souveraine et prospère.

Les participants ont, en outre, salué l'ambition stratégique de l'Initiative Atlantique, portée par le Souverain, visant à faire de l'espace atlantique un levier de stabilité, de développement durable et d'intégration régionale.

Convaincus que les provinces du Sud du Maroc constituent un pont naturel entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne, les participants ont affirmé leur volonté commune de transformer l'Axe Rabat-Dakar comme modèle panafricain de coopération durable.

Pour y parvenir, la Déclaration de Laâyoune propose quatre axes majeurs de coopération, à savoir la mobilité universitaire, la recherche stratégique et prospective africaine, et la valorisation du rôle historico-symbolique des provinces du Sud, ainsi que le soutien à l'entrepreneuriat, à l'innovation et à la souveraineté alimentaire.

Les participants ont, par ailleurs, recommandé l'adoption d'un plan d'action triennal (2026-2028) pour la mise en oeuvre de ces axes, et la mobilisation des financements nécessaires, ainsi que la création d'une plateforme numérique trilingue (français, anglais, arabe) et la publication d'un Livre blanc collectif sur les avancées de la coopération maroco-sénégalaise.

De même, la Déclaration préconise de faire de Laâyoune "un laboratoire vivant" de la coopération Sud-Sud, à travers l'implantation progressive de programmes et d'antennes de recherche conjoints, consolidant ainsi son rôle de pôle d'innovation et de dialogue africain.

Au-delà de son contenu programmatique, la Déclaration de Laâyoune réaffirme le rôle des provinces du Sud du Royaume comme espace de convergence entre le Maghreb et l'Afrique subsaharienne, où s'invente une nouvelle dynamique du développement africain fondée sur la connaissance, la durabilité et la souveraineté technologique.

En choisissant Laâyoune pour ancrer cette vision, les deux partenaires affirment la place de choix qu'occupe cette région dans les dynamiques de coopération Sud-Sud et dans la reconfiguration des relations intellectuelles africaines.

Enfin, les signataires ont insisté sur leur volonté de faire de l'Axe Rabat-Dakar un modèle vivant de panafricanisme par le savoir, fidèle à l'esprit de la Convention d'Établissement et à la vision partagée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et du président de la République Sénégalaise, Bassirou Diomaye Faye.