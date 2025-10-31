Maroc: Rabat et Madrid renforcent leur coopération face aux effets du changement climatique

Le Maroc et l'Espagne vont désormais renforcer leur coopération dans le domaine météorologique afin de mieux faire face aux effets du changement climatique, à travers la mise en place d'un système performant d'échange d'informations.

Cette initiative, conforme aux recommandations de l'Organisation météorologique mondiale (OMM), permettra à la Direction de la météorologie nationale (DMN) et à l'Agence espagnole de météorologie (Aemet), de mieux surveiller et détecter des phénomènes climatiques extrêmes, indique lundi l'institution espagnole dans un communiqué.

Outre le partage de données météorologiques, les deux parties ambitionnent d'approfondir leur coopération dans des domaines connexes tels que la gestion de l'eau, l'agriculture durable et la préservation des écosystèmes, tout en répondant à la demande croissante en services météorologiques fiables et de qualité.

Dans ce cadre, la DMN et l'Aemet coordonneront la diffusion d'informations destinées à la navigation aérienne et travailleront à l'intégration du Maroc au système d'alerte aux tempêtes de sable couvrant actuellement l'Europe, la Méditerranée et l'Afrique du Nord.

S'agissant des prévisions saisonnières, les deux parties développeront un cadre commun pour la diffusion d'analyses climatiques, afin de soutenir la prise de décision dans des secteurs stratégiques comme l'agriculture et la gestion des ressources hydriques, précise la même source.

La communication et la sensibilisation du public constituent également un axe prioritaire de ce partenariat, notamment lors d'événements météorologiques extrêmes susceptibles d'affecter les deux pays.

Cette coopération renforcée permettra d'optimiser l'utilisation des ressources publiques et de consolider le rôle de leadership régional des deux institutions météorologiques, conclut le communiqué.