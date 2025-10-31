Tunisie: Déviation pendant deux mois de la circulation au niveau du pont de Lacagna

31 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

Khaled Atrach, Directeur Général des Ponts et Chaussées, a annoncé que dans le cadre de la poursuite des travaux du projet d'extension de l'entrée Sud de la capitale (lot numéro 2), une déviation partielle de la circulation a été mise en place au niveau du pont de La Charguia (Lacagna) à partir du jeudi 30 octobre 2025.

Atrach a expliqué qu'un nouveau pont sera construit pour accompagner l'élargissement. Les travaux ont nécessité la modification du flux de circulation pour les usagers venant de la banlieue sud en direction de La Charguia, Tunis-ville et Bizerte. Le nouvel embranchement a été créé, la signalisation installée et l'information diffusée.

Il a souligné que les usagers de la route n'ont pas encore pris l'habitude d'utiliser la nouvelle voie, les appelant à éviter les embouteillages au niveau de l'intersection en serrant à droite pour ceux qui se dirigent vers Bizerte via la capitale, ainsi que ceux qui se dirigent vers Bab Alioua.

Il a précisé que cette déviation de la circulation se poursuivra pendant deux mois, jusqu'à l'achèvement des travaux.

Pour rappel, le ministère de l'Équipement avait appelé les usagers de la route à faire preuve de prudence et à respecter la signalisation routière. Il a également rappelé aux conducteurs de poids lourds la nécessité de se conformer à la décision d'interdiction de circuler dans la capitale pendant les heures de pointe du matin et du soir.

