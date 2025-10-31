Tunisie: Des hôtels touristiques rouvrent leurs portes à Tamaghza, Nefta et Tozeur

Mehdi Haloui, Directeur Général de l'Office National Tunisien du Tourisme (ONTT), a affirmé qu'un certain nombre d'hôtels touristiques fermés à Tamaghza, Nefta et Tozeur rouvriront leurs portes. Cette réouverture coïncide avec l'organisation d'une série d'événements touristiques promotionnels, tels que le Forum International des Montgolfières et des Deltaplanes (Parapentes) et la deuxième édition du Salon International du Tourisme Oasien et Saharien.

Le directeur général a souligné l'importance de la ligne aérienne reliant Tozeur et Paris pour dynamiser l'activité touristique dans la région.

Il a également indiqué que le nombre de touristes arrivant au niveau national a connu une augmentation de 9,2 %, avec l'arrivée de 9 millions 57 mille touristes dans le pays jusqu'au 20 octobre dernier. Par ailleurs, le volume des intentions d'investissement touristique a dépassé le milliard de dinars, selon son estimation.