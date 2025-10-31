Tunisie: Mahdia - Découverte d'un corps sans vie, 5 membres de la famille en garde à vue

31 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

Le Parquet de Mahdia ouvre une enquête pour homicide volontaire ; cinq membres de la famille du défunt placés en garde à vue

Le Parquet du Tribunal de première instance de Mahdia a ouvert une enquête judiciaire pour homicide volontaire avec préméditation. Le juge d'instruction a ordonné le placement en garde à vue de cinq personnes soupçonnées d'avoir commis le crime, selon une déclaration du porte-parole du Tribunal, Walid Chetorbi.

Chetorbi a précisé, dans une déclaration à Mosaïque FM, que le corps d'une personne née en 1965 a été retrouvé. L'examen de la dépouille par le Procureur de la République et le juge d'instruction a révélé que le défunt présentait une grave blessure à la tête, probablement la cause du décès.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.