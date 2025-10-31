Tunisie: Mahdia - Découverte d'un corps sans vie, 5 membres de la famille en garde à vue

Le Parquet de Mahdia ouvre une enquête pour homicide volontaire ; cinq membres de la famille du défunt placés en garde à vue

Le Parquet du Tribunal de première instance de Mahdia a ouvert une enquête judiciaire pour homicide volontaire avec préméditation. Le juge d'instruction a ordonné le placement en garde à vue de cinq personnes soupçonnées d'avoir commis le crime, selon une déclaration du porte-parole du Tribunal, Walid Chetorbi.

Chetorbi a précisé, dans une déclaration à Mosaïque FM, que le corps d'une personne née en 1965 a été retrouvé. L'examen de la dépouille par le Procureur de la République et le juge d'instruction a révélé que le défunt présentait une grave blessure à la tête, probablement la cause du décès.