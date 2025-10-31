Tunisie: Kairouan - Un marché hebdomadaire pour les voitures d'occasion voit le jour

31 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

La Municipalité de Kairouan a annoncé La La La municipalité de Kairouan a annoncé aujourd'hui l'ouverture d'un marché hebdomadaire pour la vente de voitures d'occasion sur l'espace actuel du marché de gros des légumes et fruits. Ce marché se tiendra tous les samedis à partir du 15 novembre prochain, selon un communiqué publié sur sa page officielle Facebook.

La municipalité a souligné que le marché fournira les services essentiels nécessaires, avec l'aménagement d'un bureau administratif sur place pour faciliter les procédures de vente. Elle a également appelé toutes les personnes intéressées et les acteurs du secteur à participer activement pour garantir le succès et la pérennité de cette initiative.

Il est prévu que ce marché contribue à stimuler l'activité économique dans la région, d'autant plus que le gouvernorat de Kairouan bénéficie d'une position stratégique au centre du pays, étant bordé par six gouvernorats.

