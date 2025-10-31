Tunisie: Relance stratégique de l'Hôtel du Lac - Tunis prépare un renouveau urbain et touristique

31 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

Une séance de travail a été organisée pour relancer le projet emblématique de l'Hôtel du Lac, symbole architectural majeur de la capitale.

La réunion a été présidée par Namia Ayadi, Présidente de la Tunisia Investment Authority (TIA), en présence de El Hedi El Fitouri, CEO de la Libyan Foreign Investment Company (LAFICO), propriétaire du site, ainsi que des représentants du Cabinet du Ministre du Tourisme.

Les participants ont passé en revue l'état d'avancement du projet et discuté des prochaines étapes opérationnelles. Ils ont réaffirmé leur engagement commun à transformer l'Hôtel du Lac en un symbole fort du renouveau urbain et touristique de Tunis.

Un investissement significatif est prévu afin de valoriser ce lieu emblématique et d'en faire un modèle de développement du patrimoine et de dynamisation urbaine. La TIA, aux côtés de la LAFICO et du Ministère du Tourisme, souligne sa détermination à accompagner ce projet au service de l'attractivité économique et touristique de la Tunisie.

