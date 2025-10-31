Tunisie: Victoire cruciale de l'ESS à La Marsa - L'Etoile respire...

Deux éclaircies de Bouslama et Aouani ont offert trois précieux points aux Etoilés, en quête de relance. La page de la CAF est vite tournée pour se replonger dans les joies du championnat.

Il a suffi d'un succès en championnat pour relancer la machine étoilée, qu'on a momentanément cru grippée. L'ESS a remporté une victoire précieuse et méritée face à l'ASM. Une victoire obtenue après l'élimination en Coupe de la CAF. A croire que les joueurs sont galvanisés depuis la fin de l'aventure africaine et débarrassés de la pression qui pèse sur eux.

C'est ce qu'a voulu faire savoir le capitaine Zied Boughattas qui a repris du service pour épauler ses camarades dans cette phase difficile de la saison, sur le plan mental. Il a transmis son soulagement : «Après la désillusion en Coupe de la CAF, nous avons fait une réaction pour glaner les trois points.

Nous avons cherché cette victoire afin de diminuer la pression qui pèse sur l'équipe, en espérant progresser davantage durant les prochains matchs. Nous devons surmonter cette période charnière pour revenir peu à peu et faire redescendre la pression. Nous devons tous être unis».

Pour rappel, la victoire remportée au Stade Abdelaziz Chtioui a été obtenue à la faveur des deux buts signés Bouslama qui se distingue à chaque match et Aouani qu'on a retrouvé plus en jambes et inspiré que lors de son ratage, face à Nairobi United dimanche dernier.

Mais elle est avant tout une victoire collective, où on a senti que chaque joueur y a mis du sien pour tirer l'équipe vers le haut.

Tourner la page africaine

Comme l'a signifié Mohamed Ali Nafkha, l'amertume suite à l'élimination face aux Kényans est encore palpable. Mais il serait temps de tourner la page africaine qui a sans doute apporté plus de soucis que de solutions au tableau de marche de l'ESS.

«Nous avions besoin de ces 3 points. Espérons que cette victoire nous inspire pour gagner les matchs à venir.

Nous essayons de nous corriger encore. C'est, en soi, une victoire très importante, mais qui ne suffit pas», a-t-il admis en zone mixte. Les changements effectués par le coach étoilé étaient payants, l'incorporation de Bouslama en particulier.

Pour l'ESS, l'enjeu était de taille, se relancer très vite et grappiller des places importantes au classement. Même si l'Étoile se place encore dans la deuxième moitié du tableau, qu'elle n'a battu aucune équipe qui la devance et qui a encore du chemin à faire pour s'installer durablement en haut du classement, elle a l'avantage d'en avoir fini avec les gros bras et les équipes de tête de la Ligue 1, pour maximiser les points lors des derniers matchs de la phase aller quasiment avec deux chocs pas si inéquitables face au CSS et à l'ESZ.

Cela dit, l'essentiel à retenir est la victoire nette. Grâce à ces trois points arrachés à l'extérieur, l'ESS s'éloigne de la zone rouge. L'entraîneur, Mohamed Ali Nafkha, peut être satisfait de la performance de ses joueurs, qui ont su faire preuve de réalisme et de solidité. A confirmer sans plus tarder, face à l'ESM demain.