Tunisie: Attirant plus de 250 000 visiteurs par an, la bibliothèque régionale d'Ariana fait peau neuve

La ville d'Ariana a été le théâtre d'un événement culturel marqué par la réouverture de la Bibliothèque Régionale Multimédia, après environ un an et demi de fermeture pour cause de travaux de réaménagement et de maintenance.

La Ministre des Affaires Culturelles, Amira Srarfi, a inauguré la bibliothèque sous sa nouvelle forme lors d'une cérémonie qui s'est tenue ce soir, en présence de cadres du Ministère de la Culture, de personnalités des domaines de l'art et de la culture, ainsi que de nombreux enfants.

Mme Srarfi a déclaré que « les travaux de maintenance de la bibliothèque n'étaient pas une simple rénovation formelle, mais visaient à la rendre attrayante, tant sur la forme que sur le contenu, pour toutes les tranches d'âge. »

Le projet de réaménagement a inclus de nouvelles installations modernes améliorant les services de la bibliothèque, notamment une salle multimédia, ainsi que l'aménagement d'un espace d'animation pour accueillir diverses activités culturelles, en plus d'équipements destinés aux personnes à besoins spécifiques.

La ministre a souligné que la bibliothèque constitue un pôle culturel important, attirant plus de 250 000 visiteurs par an de différentes catégories d'âge.

Elle a également noté que l'objectif du Ministère à travers ces projets est d'encourager et d'élever le niveau de la lecture.

Dans un contexte connexe, elle a précisé que la réouverture de la bibliothèque intervient juste deux jours avant le début des finales du Championnat National de Lecture, qui auront lieu dimanche prochain. Ces finales couronneront les efforts déployés par toutes les bibliothèques publiques sur l'ensemble du territoire de la République.

Sonia Henchi, Directrice de la Bibliothèque Régionale Multimédia d'Ariana, a souligné, dans une déclaration à l'agence TAP (Tunis Afrique Presse), l'importance capitale du livre et de la lecture, appelant les parents à inciter leurs enfants à lire, insistant sur le fait que la lecture et la connaissance sont le fondement de la construction de la société.

Awatef Abdellaoui, Déléguée Régionale des Affaires Culturelles à Ariana, a indiqué à TAP que le retour de la bibliothèque multimédia est un ajout qualitatif au mouvement culturel.

Elle a confirmé que les portes de la bibliothèque, dont le coût du projet de maintenance a dépassé 1 million de dinars, s'ouvriront officiellement au public lundi prochain pour accepter les demandes d'abonnement.