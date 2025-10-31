Tunisie: Accidents de la route - Lancement d'une nouvelle application pour simplifier les procédures de l'assurance

La Tunisie entre dans une nouvelle phase de numérisation du secteur de l'assurance avec l'annonce par la Fédération Tunisienne des Sociétés d'Assurance (FTUSA) du lancement de la première application mobile de constat numérique pour les accidents de la route, nommée E-Constat, à partir de demain, samedi 1er novembre 2025.

Cette application a pour objectif de simplifier les procédures après un accident et de permettre aux conducteurs de remplir les procès-verbaux de constat directement via leurs smartphones, sans avoir recours aux formulaires papier traditionnels qui causaient des retards et des différends sur la route.

L'application sera disponible au téléchargement sur Google Play et Apple App Store dès demain, 1er novembre. Elle devrait apporter un changement notable dans la manière de gérer et de traiter les accidents de la route en Tunisie, et faire du numérique un outil au service de la sécurité routière et de la citoyenneté responsable.

Cette initiative intervient à un moment où la Tunisie souffre d'une hausse significative du nombre d'accidents de la route, avec plus de 6 800 accidents enregistrés depuis le début de l'année, selon les données de l'Observatoire National de la Sécurité Routière.

La phase de rédaction du procès-verbal de constat est l'une des plus tendues pour les conducteurs, en raison du refus de certaines parties de reconnaître leur responsabilité ou de la crainte des conséquences sur l'assurance. Cela rend le processus long et complexe, entraînant encombrements et tensions sur les routes.

La nouvelle application représente un saut qualitatif dans ce domaine. Elle permet de photographier l'accident, de localiser précisément sa position géographique, de saisir les données des parties concernées, et de joindre les photos ainsi que le croquis numérique de l'accident, avant de les envoyer électroniquement directement à la compagnie d'assurance.

De cette manière, le temps consacré aux procédures est réduit, les différends sur le terrain entre conducteurs sont évités, et le traitement des dossiers par les compagnies d'assurance est accéléré.

À ce propos, le Directeur Général de la Fédération Tunisienne des Sociétés d'Assurance, Hatem Amira, a affirmé lors de son intervention dans l'émission « Ahla Sabah » sur Mosaïque FM aujourd'hui, vendredi 31 octobre 2025, que cette initiative représente « une étape importante vers la modernisation des services d'assurance et l'instauration d'une nouvelle culture numérique dans la relation entre le citoyen et les compagnies d'assurance ». Il a ajouté que l'objectif est de faciliter la déclaration des accidents et d'accélérer le règlement des dossiers de manière moderne et fiable.

L'application E-Constat se distingue par sa facilité d'utilisation et sa rapidité. Le constat peut être rempli en quelques minutes seulement via une interface guidée et simple, et il est reconnu par toutes les compagnies d'assurance membres de la Fédération.

Ce nouveau système permet d'améliorer la communication entre l'assureur et l'assuré, en plus de son aspect environnemental significatif grâce à l'élimination totale des documents papier.

La Fédération Tunisienne des Sociétés d'Assurance estime que cette démarche ne se limitera pas à faciliter les transactions administratives. Elle contribuera également à diffuser une culture de responsabilité et de sérénité sur les routes, en évitant les altercations qui accompagnent habituellement la rédaction des procès-verbaux, marquant ainsi un pas vers une circulation plus sûre et mieux organisée.