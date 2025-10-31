Tunisie: Ligue 1/11e Journée - EST-CAB (2-0) - L'Espérance domine et gagne

Au vu des occasions créées, les "Sang et Or" auraient pu alourdir la note face à des Cabistes qui n'ont pas entrepris grand-chose.

Aspirant à retrouver la dynamique de victoire, les "Sang et Or" ont abordé la rencontre d'hier contre le CAB avec pour but d'aligner la passe de deux après le succès de dimanche dernier en Champions League contre Rahimo FC. Pour ce faire, les Espérantistes ont opté d'entrée pour un jeu totalement orienté vers l'offensive.

A peine six minutes de jeu et voilà qu'on assiste à la première tentative "sang et or": la frappe de Chiheb Jebali passe au-dessus de la transversale. Et à la 12' et suite à un centrage de la gauche de Nidhal Laifi, Florian Danho reprend d'un retourné, mais sa balle passe légèrement à côté des filets. Le même Danho est revenu à la charge quelques minutes plus tard avec une frappe qui s'écrase sur le poteau gauche (25').

Avec ce rythme effréné, on sentait que le but espérantiste chauffait. Et à défaut de mettre la balle dans les filets, Danho a été l'auteur d'un assist en reprenant de la tête pour Kouceila Boualia qui accélère depuis le centre du terrain, dribble le défenseur cabiste Farouk Bougatfa et, sans hésitation, lobe le portier Youssef Maktouf (41').

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Un joli but du reste !

Et les Cabistes durant cette première mi-temps ? On ne les a pas vus trop à l'oeuvre, sauf peut-être la tentative de Zied Berrima au début de la rencontre (10'), avant de subir de plein fouet le rythme imposé par leur hôte.

De la détermination malgré les ratages

Après la pause, les débats ont repris sur la même lancée avec une Espérance offensive et une formation cabiste qui tente, tant bien que mal, de revenir dans le match. Sauf que, malgré les changements opérés, l'attaque nordiste ne s'est créée qu'une seule véritable occasion : le tir de Mbaye passe largement au-dessus de la transversale (72').

Entretemps, les "Sang et Or" ont continué à opérer un pressing haut, multipliant les tentatives, à l'instar de l'accélération de Belaïli avant de servir Laifi qui voit sa frappe déviée en corner par Cissokho (55') ou encore Jabri qui centre de la gauche pour Maacha dont la tête plongeante passe légèrement du côté gauche des filets ( 84'). Sans oublier le travail de sape de Konaté qui dribble tous les défenseurs, mais au moment de tirer, le gardien de but cabiste lui pique la balle qu'il a trop conservée (87').

Et à force de vouloir, les "Sang et Or" ont fini par marquer ce deuxième but : une passe en retrait sur la dernière ligne de Onuche Ogbelu pour Achref Jabri qui n'avait qu'à mettre la balle dans les filets (90').

Une nette victoire pour des "Sang et Or" dont le finish leur a terriblement fait défaut par moments. Quant aux Cabistes, ils étaient loin du compte, trop peu entreprenants pour espérer renverser la table.

EST : Ben Saïd, Ben Ali (Bouzaiene 57'), Laifi, Ben Hmida, Jelassi, Ogbelu, Tka, Jebali (Jabri 79'), Boualia (Konaté 57'), Danho (Maacha 79') et Belaïli (A. Derbali 90'+2).

CAB : Maktouf, Mouelhi (Taimi 70'), Jaballah, Bougatfa, Rhimi, Guesmi, AY. Amri (Cissokho 16'), Fonseca, Dridi (Mehri 79'), AH. Amri (Seydi 79') et Berrima (Mbaye 70').