Madagascar: Consommation - Les taxes sur la bière triplent

La consommation de bière à Madagascar pourrait connaître un net ralentissement face à la hausse vertigineuse des droits d'accise. Selon un communiqué partagé par l'entreprise Star hier, entre 2020 et 2025, ces taxes ont été multipliées par trois, passant de 290 à 850 ariary le litre, soit une augmentation de 293 %. Une flambée qui se répercute directement sur les prix et menace l'accessibilité de la boisson pour de nombreux consommateurs.

Chaque année, près de 100 millions de bouteilles et 100 000 canettes de la bière THB sont produites dans le pays, principalement au format 33 cl. En 2021, la consommation nationale atteignait 109 millions de litres, soit 3,78 litres par habitant en moyenne. Avec des prix en constante augmentation, cette consommation est désormais fortement menacée.

Face à cette situation, Star tire la sonnette d'alarme sur les conséquences économiques de cette fiscalité excessive. Environ cinquante mille familles dépendent directement ou indirectement de cette filière, incluant 3 700 employés permanents, 20 000 agriculteurs partenaires, 350 dépôts de distribution, 25 000 points de vente et 1 100 fournisseurs locaux, majoritairement de petites entreprises.

Préoccupations

Une baisse des ventes provoquée par la hausse des taxes pourrait mettre en péril tout cet écosystème. Un responsable de Star partage : « Nous avons déjà exprimé nos préoccupations, mais personne n'a écouté. Le projet de LFI 2026 aurait dû être discuté avec le secteur privé avant sa publication précipitée. »

Du côté des consommateurs, ils expriment également leur inquiétude. L'un d'eux déclare : « Ils achèteront s'ils veulent boire, mais cette taxe excessive, c'est comme pour la cigarette. » Un autre ajoute : « Ce n'est pas acceptable, et nous devrions envisager une action collective. »

Certains soulignent l'impact plus large sur l'économie nationale : « Comment financer les secteurs prioritaires si on bloque de cette façon les entreprises ? Il faut aussi penser aux paysans qui fournissent l'orge pour le brassage. »

Pour garantir la qualité de ses produits, Star doit pratiquer des prix de revient élevés, ce qui rend ses bières moins accessibles et fragilise ses partenaires. La chute des ventes menace ainsi l'ensemble du réseau industriel et commercial associé.

Dans son communiqué, l'entreprise reconnaît l'importance des recettes fiscales pour les services publics, mais appelle le gouvernement à revoir sa politique de taxation. Elle plaide pour une réduction significative des droits d'accise sur la bière, seule mesure capable de restaurer l'accessibilité des produits et de préserver l'industrie locale.