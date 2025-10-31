Madagascar: Fente labiale - Un plus grand nombre d'enfants concernés

Le nombre d'enfants nés avec une fente labiopalatine pouvant bénéficier de chirurgie gratuite va augmenter. « Operation Smile in Madagascar » a reçu officiellement de la part de DHL Group un don financier de 26 750 euros pour contribuer à la prise en charge des enfants nés avec une fente labio-palatine.

« Une partie du fonds levé permettra d'augmenter le nombre d'enfants bénéficiant de chirurgies de la fente labio-palatine, de soins nutritionnels et de soins bucco-dentaires. L'essentiel du financement contribuera au renforcement du système de santé national à Madagascar à travers la rénovation de l'Hôpital du Centre hospitalier universitaire (CHU) AT à Toamasina », a déclaré Riaka Ranjalahy, responsable auprès de l'association Operation Smile.

Operation Smile réalise des chirurgies de fente labiopalatine dans cinq hôpitaux, à savoir le Centre hospitalier Soavinandriana (CENHOSOA), le Centre hospitalier universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona (CHU JRA), le Centre hospitalier universitaire (CHU) Androva Mahajanga, le CHU Toamasina, et l'Hôpital d'Antsirabe. La prochaine campagne se tiendra à Antsirabe.

L'association invite également le secteur privé à suivre les pas de DHL en mettant à disposition des produits et des services à Operation Smile pour contribuer à la prise en charge des enfants nés avec une fente labiopalatine.