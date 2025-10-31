Cameroun: Dans un message, Issa Tchiroma Bakary appelle à trois jours de «villes mortes»

Au Cameroun, Issa Tchiroma Bakary, candidat à la présidentielle du 12 octobre, qui revendique la victoire et conteste celle proclamée par le Conseil constitutionnel de Paul Biya, a lancé un mot d'ordre « villes mortes » pour la semaine prochaine.

Après un début de semaine marqué par des manifestations de colère, débouchant parfois sur des violences, marquée aussi par la mort de civils et des arrestations par centaines dans plusieurs villes du Cameroun, et après une relative accalmie ces deux derniers jours, Issa Tchiroma Bakary lance un mot d'ordre « villes mortes » pour la semaine prochaine.

L'opposant tente d'ouvrir une nouvelle séquence avant la prestation de serment de Paul Biya, attendue au plus tard jeudi 6 novembre. Dans une déclaration audio diffusée ce vendredi 31 octobre dans la matinée, Issa Tchiroma Bakary demande aux Camerounais de se préparer à rester chez eux la semaine prochaine, de lundi à mercredi, « que le pays tout entier se fige (...) pour que le monde sache que nous ne cèderons pas. »

Issa Tchiroma Bakary « conduit en lieu sûr » par des militaires « loyalistes »

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le candidat, déclaré officiellement deuxième, continue de dénoncer des résultats « tronqués ». Il dénonce aussi des « arrestations arbitraires », « l'utilisation de balles réelles » contre des manifestants cette semaine et parle « d'une répression aveugle. »

Dans un post Facebook, Issa Tchiroma Bakary, affirme aussi avoir été « conduit en lieu sûr » par des militaires qu'il qualifie de « loyalistes », sans donner plus de précisions.

« Ces propos n'engagent que lui », a réagi une source proche du gouvernement, « il n'est recherché par personne » et « il n'y a pour l'instant aucun mandat d'arrêt contre lui. »

Quant au mot d'ordre de « villes mortes », selon cette source, Issa Tchiroma Bakary montre aux Camerounais son « vrai programme » : « casse, pillage, paralysie de l'économie », ajoutant que « c'est de l'intimidation, une démarche vouée à l'échec qui ne relève pas d'une démarche pacifique. »