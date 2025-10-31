Ile Maurice: Protéger les femmes journalistes face aux menaces numériques

La Journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes sera commémorée le 2 novembre. Pour 2025, elle est placée sous le thème «Chat GBV : sensibiliser à la violence sexiste facilitée par l'intelligence artificielle à l'égard des femmes journalistes».

Parmi les menaces auxquelles elles sont confrontées dans l'espace numérique : deepfakes, doxxing, harcèlement, trolling genré et désinformation ciblée, alimentant un climat d'intimidation. L'édition 2025 met l'accent sur des commémorations locales visant à mobiliser les médias, les pouvoirs publics, les plateformes, les écoles de journalisme et la société civile.

Parallèlement, l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) pilotera une campagne s'appuyant sur son programme relatif à la sécurité des femmes journalistes, sur les conclusions du Rapport mondial 2025 sur les tendances en matière de liberté d'expression, ainsi que sur les recommandations issues de la consultation Beijing +30 et du rapport d'experts soumis à l'UNESCO. L'objectif est d'accélérer la mise en oeuvre du Plan d'action des Nations unies, en renforçant la sécurité des journalistes et en répondant au besoin urgent de protéger les femmes journalistes, tant dans les espaces numériques que physiques.

Parmi les actions privilégiées figurent : la mise en place de mécanismes de protection, la réforme des politiques publiques, le dialogue et la responsabilisation des plateformes.