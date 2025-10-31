Ile Maurice: Dilemme médical - Se soigner ou aller en cellule

31 Octobre 2025
L'Express (Port Louis)

L'homme d'affaires malgache Mamy Ravatomanga, qui souffre effectivement d'un problème cardiaque, se trouve désormais face à un choix : soit il accepte d'être traité, ou il devra quitter la clinique pour une cellule policière, a appris l'express. Selon un médecin, l'entourage de Ravatomanga soutient que l'homme d'affaires serait allergique aux substances utilisées à Maurice pour réaliser une angiographie.

Cette version est toutefois contestée par les médecins de l'État qui l'ont examiné en clinique. «On ne peut pas imposer une angiographie à un patient. Mais s'il refuse, il ne peut plus justifier son maintien en clinique. En tout cas, les tactiques dilatoires de l'homme d'affaires arrivent à leur terme», explique une source médicale.

Pour rappel, mardi, des enquêteurs de la FCC s'étaient rendus à la clinique, alors que circulaient déjà des rumeurs d'une possible arrestation imminente de l'homme d'affaires. Le Premier ministre, Navin Ramgoolam, avait déclaré au Parlement : «Il est si facile de dire qu'on a un problème cardiaque pour éviter des interrogatoires. Des fonctionnaires de la Santé seront envoyés pour s'assurer de la véracité de ces allégations.»

Après l'arrestation de l'ex-commissaire de la FCC Junaid Fakim, l'Hôtel du gouvernement entend aller jusqu'au bout de cette affaire. «Ceux qui ont fauté auront à payer, même s'ils sont des travaillistes. C'est cela, le changement : aucun cover-up et personne ne pourra acheter qui que ce soit avec l'argent facile», confie-t-on dans les rangs du gouvernement.

