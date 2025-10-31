Madagascar: Vie de parti - Le TIM se retire de la Firaisankina

Le parti Tiako i Madagasikara (TIM) a annoncé son retrait de la coalition Firaisankina. Dans un communiqué publié hier, il précise que cette décision s'appuie sur le règlement intérieur de cette plateforme créée lors des dernières élections législatives.

Lors d'un point de presse, le vice-président de l'Assemblée nationale pour la province de Toamasina et député élu dans le district d'Ambatondrazaka, Fidèle Razara Pierre, a expliqué que la Firaisankina est une plateforme d'opposition. Or, depuis peu, certains de ses membres, dont le TIM, sont passés dans le camp pro-pouvoir.

« Comme le parti ne fait plus partie de l'opposition, nous n'avons plus aucune raison de rester au sein de la Firaisankina. D'ailleurs, le 7e vice-président de l'Assemblée nationale, qui était également chef de l'opposition, élu sous les couleurs de la Firaisankina, est devenu président de l'Assemblée nationale », a indiqué Fidèle Razara Pierre.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cette décision soulève néanmoins des interrogations. La Firaisankina fait partie des quatre groupes parlementaires reconnus à l'Assemblée nationale. Les députés du TIM ont été élus sous cette bannière, et non directement sous celle de leur parti. En se retirant de la coalition, le TIM se retire de fait du groupe parlementaire Firaisankina. Or, l'article 72 de la Constitution est explicite : « Durant son mandat, le député ne peut, sous peine de déchéance, changer de groupe politique pour adhérer à un nouveau groupe, autre que celui au nom duquel il s'est fait élire. »