Madagascar: Ambodivona - Water Front rouvre

Après les incidents survenus le 25 septembre dernier, les commerces et espaces de loisirs du Tana Water Front rouvrent progressivement leurs portes. Le cinéma Cinepax a été le premier à accueillir de nouveau le public, mercredi, suivi hier par le magasin U Ambodivona.

Dans un message empreint d'émotion, la direction de Cinepax Madagascar a déclaré : « Réunis. Émus. Prêts. La famille est de retour. Aujourd'hui, ne nous en voulez pas si l'on déborde d'émotions... Quel bonheur de vous retrouver, de revoir vos sourires, d'entendre vos rires... et de sentir enfin l'odeur du popcorn envahir nos salles. On vous attend, prêts à partager à nouveau chaque frisson, chaque rire, chaque moment. » D'autres magasins et lieux de restauration envisagent la réouverture au début du mois de novembre. Certains réalisent encore des travaux, d'autres n'ont pas encore commencé à réhabiliter leurs magasins.

Le Tana Water Front Ambodivona a été fortement touché par les événements des 25 et 26 septembre 2025. Presque tous les magasins, centres de loisirs, lieux de restauration et bureaux de cet endroit ont été pillés et brûlés. Ses occupants ont dû entreprendre de grands travaux de réhabilitation depuis ce mois d'octobre.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La reprise progressive des activités marque un pas important vers le retour à la normale pour ce lieu prisé des habitants, alliant shopping et loisirs dans la capitale.