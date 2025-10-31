Madagascar: Ambohimanambola - Des travaux de réparation des générateurs lancés

31 Octobre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Mialisoa Ida

Des techniciens se trouvent actuellement à Toamasina pour récupérer des pièces détachées destinées à réparer l'un des générateurs endommagés de la centrale CTA2 d'Ambohimanambola, gérée par la Jirama.

« Cette opération s'inscrit dans le cadre du projet de rehaussement de la charge de la centrale thermique d'Ambohimanambola », précisent les responsables.

« Il convient de souligner qu'il s'agit de pièces de récupération provenant d'un groupe qui n'est plus en service. Par conséquent, cette intervention n'aura aucun impact sur la production d'électricité à Toamasina », explique la compagnie nationale de distribution d'eau et d'électricité dans un communiqué publié avant-hier.

Cette mesure constitue une solution d'urgence destinée à renforcer temporairement la production d'électricité. Pour résoudre durablement le problème de délestage à Antananarivo et dans ses environs, plusieurs projets sont en cours, notamment l'installation de centrales solaires d'une capacité totale de 30 MW dans plusieurs localités de la capitale, dont les premiers mégawatts ont déjà été raccordés au réseau électrique.

