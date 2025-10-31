Madagascar: Volleyball - Coupe de Madagascar - Remake GNVB-BI'AS en finale des U20 filles

Affaire entre clubs d'Analamanga. La Gendarmerie nationale volleyball et BI'AS s'affronteront en finale de la Coupe de Madagascar des U20 filles. GNVB a défait en quart de finale Akany Sambatra Itaosy par 3-0 (25/21, 25/15, 25/17) hier au gymnase d'Ankorondrano. BI'AS a, pour sa part, éliminé sans trembler Stef'Auto d'Atsinanana 3-0 (25/15, 25/14, 25/11). La Gendarmerie avait déjà battu en cinq sets (3-2) l'équipe d'Itaosy en phase de groupe.

Les demi-finalistes en 2e division masculine sont connus à l'issue des quarts qui se sont déroulés hier. Cosfa poursuit son parcours sans faute en cinq matchs depuis le coup d'envoi de la compétition. Les militaires se sont imposés 3-1 contre Manjakamiadana VBC d'Analamanga. Nadjy d'Atsinanana a validé son ticket pour le carré final en écartant Scoop Digital Volleyball (3-0). ESVBA a éliminé l'AS Saint-Michel (3-0) après son parcours sans défaite en phase de groupes. Au bout du suspense, CSA d'Anjanahary a surpris GSVBC d'Atsimo-Andrefana (3-2). Cosfa jouera contre Nadjy et ESVBA sera opposé à CSA en demi-finales ce vendredi.

Chez les dames, le club champion en titre, Squad, a écarté dans la souffrance VBC Diamant par 3-2 en quart. Deux formations de l'ASI se sont qualifiées en demi-finales. ASI1 a battu CVB (3-1) et sa deuxième équipe a, de son côté, dominé l'ASSM (3-0). La GNVB a, pour sa part, disposé sans complexe de l'EVBI d'Ihorombe (3-0). En demie, Squad rencontrera ASI2 et ASI1 affrontera GNVB ce jour.

Toutes les finales, précédées des matchs de classement pour la troisième place, auront lieu samedi au gymnase d'Ankorondrano.

