Madagascar: Volleyball - Coupe de Madagascar - Remake GNVB-BI'AS en finale des U20 filles

31 Octobre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Affaire entre clubs d'Analamanga. La Gendarmerie nationale volleyball et BI'AS s'affronteront en finale de la Coupe de Madagascar des U20 filles. GNVB a défait en quart de finale Akany Sambatra Itaosy par 3-0 (25/21, 25/15, 25/17) hier au gymnase d'Ankorondrano. BI'AS a, pour sa part, éliminé sans trembler Stef'Auto d'Atsinanana 3-0 (25/15, 25/14, 25/11). La Gendarmerie avait déjà battu en cinq sets (3-2) l'équipe d'Itaosy en phase de groupe.

Les demi-finalistes en 2e division masculine sont connus à l'issue des quarts qui se sont déroulés hier. Cosfa poursuit son parcours sans faute en cinq matchs depuis le coup d'envoi de la compétition. Les militaires se sont imposés 3-1 contre Manjakamiadana VBC d'Analamanga. Nadjy d'Atsinanana a validé son ticket pour le carré final en écartant Scoop Digital Volleyball (3-0). ESVBA a éliminé l'AS Saint-Michel (3-0) après son parcours sans défaite en phase de groupes. Au bout du suspense, CSA d'Anjanahary a surpris GSVBC d'Atsimo-Andrefana (3-2). Cosfa jouera contre Nadjy et ESVBA sera opposé à CSA en demi-finales ce vendredi.

Chez les dames, le club champion en titre, Squad, a écarté dans la souffrance VBC Diamant par 3-2 en quart. Deux formations de l'ASI se sont qualifiées en demi-finales. ASI1 a battu CVB (3-1) et sa deuxième équipe a, de son côté, dominé l'ASSM (3-0). La GNVB a, pour sa part, disposé sans complexe de l'EVBI d'Ihorombe (3-0). En demie, Squad rencontrera ASI2 et ASI1 affrontera GNVB ce jour.

Toutes les finales, précédées des matchs de classement pour la troisième place, auront lieu samedi au gymnase d'Ankorondrano.

