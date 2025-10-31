Madagascar: Ligue des champions D2 - Le report de la phase II retarde la PFL

Effets domino du report de la phase II. L'équipe actuelle de la Fédération malgache du « sport roi» n'arrive souvent pas à gérer le calendrier des activités locales. À cinq jours du coup d'envoi de la deuxième phase du championnat de Madagascar D2 nationale, l'instance mère du ballon rond vient de communiquer mercredi aux clubs concernés à la prochaine étape qu'« en raison d'une mise au point interne, la deuxième phase prévue du 3 au 11 novembre est reportée à une date ultérieure ».

C'est déjà le deuxième report, car cette étape avait été prévue au mois d'octobre et a dû être repoussée compte tenu de la situation du pays depuis fin septembre. La deuxième phase et la poule des As avaient été prévues pour être compressées au cours de ce mois d'octobre. La poule des As devait se tenir du 19 au 23 novembre. À ce rythme, le coup d'envoi de la Pure Play Football League, prévu être lancé fin octobre, ne démarrera qu'au plus tôt vers le Nouvel An, comme d'ailleurs les précédentes éditions.

Quatre tickets

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les deux meilleurs clubs à l'issue de la Ligue des champions D2 nationale rejoindront la division majeure pour la prochaine saison du championnat de Madagascar élite. Douze clubs, les trois mieux classés des quatre groupes sur les vingt-quatre engagés à la première phase en juillet, disputeront la deuxième étape, qui devait démarrer lundi prochain. Deux villes, à savoir Mahajanga et Toliara, abriteront la deuxième phase de la deuxième division nationale.

Six équipes qualifiées à l'issue de la phase inaugurale, en l'occurrence Mangoro d'Alaotra-Mangoro, TGBC Académie d'Atsinanana, Vanilantsika de Sava, Clinique Zanatany de Sofia, AJSM de Melaky et ASED du Diana, évolueront à Mahajanga. La ville de Toliara accueillera, pour sa part, les six autres qualifiés, à savoir Cospn d'Analamanga, FC Black JSF d'Amoron'i Mania, Antimo Record d'Atsimo-Andrefana, Andakara City de Vatovavy Fitovinany, FC Manjaka d'Ihorombe et AS Jet de Bongolava.

Tout le monde rencontrera tout le monde en cinq journées. Les deux mieux classés de chaque site, quatre en tout, se qualifieront pour la poule des As, qui devait se jouer les 19, 21 et 23 novembre, mais est reportée à une date ultérieure.