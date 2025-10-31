Madagascar: Handball - Championnat national - THBC remet son titre en jeu à Toamasina

Du 30 octobre au 9 novembre, la ville de Toamasina devient la capitale du handball malgache. Les meilleures formations masculines et féminines s'affrontent pour le titre national 2025.

Le coup d'envoi du championnat national de handball senior (hommes et dames) a bien démarré dans le calme hier. L'édition 2025 s'annonce disputée avec la présence de clubs ambitieux venus des quatre coins de l'île.

Chez les hommes, l'AS Saint-Michel (Analamanga) fait figure de grand favori, au sein d'une poule A relevée où figurent notamment Littoral SC (Atsinanana) et HB Commune Urbaine Toliara. La poule B promet également de beaux duels avec Hasin'ny Toamasina HB et HC Est d'Atsimo-Andrefana, susceptibles de bousculer la hiérarchie.

Chez les dames, la défense du titre du THBC (Analamanga) sera scrutée de près. Les joueuses de My Sah Itasy et de TB5 Atsinanana apparaissent comme leurs principales rivales, tandis que le HC Est pourrait bien créer la surprise.

Dix jours de compétition intense attendent les handballeurs et handballeuses avant les finales du 9 novembre, qui promettent un spectacle de haut niveau.