Ile Maurice: Un étudiant nigérian écope de 15 ans de prison pour trafic d'héroïne

31 Octobre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Suresh Moorlah

Chidi Tobias Umegboro, un étudiant nigérian à temps partiel à Maurice, a plaidé coupable de possession de 194,5 g d'héroïne pour distribution sur le marché local et de possession illégale de Rs 91 9000. Le juge Iqbal Maghooa, siégeant aux Assises, l'a condamné mercredi à 15 ans de prison.

Dans son jugement, le juge a tiré la sonnette d'alarme sur le trafic de drogue à Maurice. «Je considère qu'il y a un grand intérêt public que les trafiquants de drogue soient traités avec la plus grande sévérité. Le commerce de drogue est une malédiction dans notre pays (...) et ruine l'avenir des gens, surtout les jeunes», écrit-il.

L'accusé marchait sur la route de Flic-en-Flac le 11 mars 2020 quand il fut intercepté par des officiers de l'ADSU. Ces derniers ont fouillé un sac en plastique et y ont découvert des boulettes d'héroïne. En perquisitionnant sa maison, ils y ont découvert une somme de Rs 91 900, qu'ils ont saisi. Il n'y a pas de doute que le trafic de drogue est un délit sérieux et «il est clair que l'accusé était impliqué dans une chaîne de distribution», a soutenu le juge, qui lui a infligé 15 ans de prison

