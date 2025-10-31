Madagascar: Rugby à XV - Championnat de Madagascar - Le RCTS défie le FTFA pour briser la série noire

Après un mois d'interruption, le championnat national de rugby à XV première division féminine et masculine reprend enfin au stade Makis d'Andohatapenaka. La suite de la première journée du XXL Energy Top 12 pour les hommes et du championnat féminin D1 pour les dames promet des confrontations de haut niveau ce dimanche, après les reports dus aux troubles survenus fin septembre.

Chez les dames, le choc entre le RCT Soavimasoandro et le FTF Antohomadinika attire tous les regards. Ces deux équipes se connaissent bien. Si le RCTS rêve de briser la série noire qui le poursuit face au FTFA, ce dernier veut prouver qu'il reste la référence du rugby féminin à XV. Le duel s'annonce intense dès 9 heures, avec deux formations déterminées à marquer ce retour à la compétition.

Chez les hommes, la rencontre entre le Cosfa et Mang'Art Manjakaray (11 heures) sera marquée par une forte charge émotionnelle. Sous la houlette de Noé Mboazafy Rakotoarivelo, alias coach Razily, les militaires feront leur entrée en lice dans le XXL Energy Top 12 avec un objectif clair : gagner pour honorer la mémoire de leur ancien entraîneur Rija Randrianarison, disparu il y a quelques mois.

Test grandeur nature

« L'arrêt du championnat depuis plus d'un mois n'est pas un handicap pour le Cosfa. Nous avons continué à nous entraîner, car notre objectif est clair : remporter le titre national pour rendre hommage à l'ancien coach », confie coach Razily.

De son côté, Mbolatiana Rakotomamy, dit Maître Tôro, entraîneur de Mang'Art, garde un ton combatif : « Affronter le Cosfa est un défi immense. L'arrêt du championnat a cassé notre rythme, mais nous nous battrons pour montrer que nous méritons notre place parmi l'élite. »

La dernière affiche de la journée mettra aux prises, à 15 heures, le FT Manjakaray, champion en titre, au 3FB du ministère de la Santé. Même affaibli par le départ de quelques cadres, le tenant du titre conserve un effectif solide, porté par son capitaine Lahatra Ramamonjisoa. Les observateurs suivront avec attention la capacité du club à maintenir sa domination.

« Ce sera un test grandeur nature d'affronter le 3FB avec le départ de certains de nos cadres», confie Antonio Rabeherison, coach du FT Manjakaray.

Le public du stade Makis d'Andohatapenaka s'attend à une journée riche en émotions, et Malagasy Rugby invite les amateurs de la balle ovale à venir nombreux ce dimanche pour assister au retour des matches à Andohatapenaka.

Le programme de dimanche :

9 heures : RCTS - FTFA 11 heures : COSFA - Mang'Art 13 heures : TFA - UASC 15 heures : FTM - UASC