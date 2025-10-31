Madagascar: Tribunal de Mahajanga - Les greffiers ont observé une journée d'indignation

Les greffiers du Tribunal de première instance de Mahajanga, membres du Syndicat des greffiers de Madagascar, ont observé une journée d'indignation mardi. Cela, en solidarité avec leur collègue, greffier en chef auprès du Tribunal de première instance de Toamasina, victime d'une violente agression survenue le 22 octobre dernier à son domicile.

« Nous condamnons cet acte criminel perpétré à l'encontre de notre collègue. En guise de solidarité avec le greffier en chef de Toamasina, nous observons une journée d'indignation pour démontrer que nous sommes contre ce genre d'agression envers les greffiers. Les activités ont été suspendues durant toute la journée de réflexion. Nous avons maintes fois réclamé une indemnité de risque face aux nombreux dangers qui nous guettent en rentrant du bureau, comme ce qui s'est produit avec la victime. Nous ne sommes pas à l'abri de ce genre d'attaque. Les gens ne sont pas tous satisfaits du verdict du tribunal », a déclaré l'administrateur délégué du syndicat à Mahajanga, Harisoa Gamy Caffasson.