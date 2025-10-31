Congo-Kinshasa: Semaine du climat - Plaidoyer pour la valorisation du patrimoine forestier national

Du 27 au 30 octobre, les participants à la première Semaine nationale du climat ont recommandé la valorisation du patrimoine forestier national en République démocratique du Congo.

Ils ont encouragé le gouvernement à faire du programme « La forêt, c'est nous » un outil complet d'éducation, de mobilisation citoyenne et de financement climatique. En quatre jours de travaux, ils ont également plaidé pour la création d'emplois et la promotion du développement durable.

Au cours de ces assises, l'État a été invité à garantir aux peuples autochtones et aux communautés locales un traitement digne, en reconnaissance de leur rôle dans la préservation des forêts. Les participants ont également préconisé que la RDC adopte une position unifiée lors de la conférence internationale sur le climat, prévue en novembre à Belém, au Brésil.

La ministre de l'Environnement, Marie Nyange, a remercié tous les participants, experts, ingénieurs forestiers, partenaires techniques et financiers, pour leur contribution à cette semaine de réflexion et d'action climatique. Elle a salué la vision du président Félix Tshisekedi, dont le programme gouvernemental place la protection de l'environnement au coeur du développement durable.

De son côté, la Première ministre Judith Suminwa s'est engagée à traduire les recommandations issues de ces assises en actions concrètes, afin d'obtenir des résultats tangibles.

Cette rencontre a réuni autour d'une même table les 26 ministres provinciaux de l'Environnement, des membres de la société civile et des professeurs d'université, favorisant un dialogue inclusif sur les enjeux climatiques du pays.

Ce forum a été placé sous le thème : « Forêt, biodiversité et tourbières : mobilisation des finances climatiques pour le développement durable de la République démocratique du Congo et du bassin du Congo ».