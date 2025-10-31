Congo-Kinshasa: Secteur pétrolier - Le pays et le FMI s'accordent pour régler les manques à gagner d'ici février 2026

31 Octobre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

La République démocratique du Congo et le Fonds monétaire international (FMI) se sont accordés pour finaliser le règlement des manques à gagner dans le secteur pétrolier d'ici février 2026.

Cette décision a été prise mercredi 29 octobre à Kinshasa, lors de la préparation de la deuxième revue annuelle du programme RDC-FMI.

Le vice-Premier ministre et ministre de l'Économie nationale, Daniel Mukoko, a présenté les données économiques collectées, ainsi que les pertes et manques à gagner enregistrés au cours des derniers exercices budgétaires.

Il a précisé que les pertes de l'exercice 2024 sont désormais clôturées et entièrement apurées. Pour l'exercice 2025, la certification des premier et deuxième trimestre a déjà été effectuée. Le paiement est en cours et devrait s'achever dès la semaine prochaine.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

De son côté, le chef de mission du FMI en RDC, Calixte Ahokpossi, a indiqué que les discussions ont porté sur l'évolution des prix des produits pétroliers et les manques à gagner dans ce secteur :

« Nous avons également abordé les réformes envisagées dans le secteur pétrolier afin d'évaluer leur impact sur le budget », a-t-il expliqué.

Près de 16 millions de dollars américains de pertes et de manques à gagner ont été enregistrés par les sociétés pétrolières opérant en RDC au cours des six premiers mois de l'année 2025.

Ce montant a été révélé par le Comité de suivi des prix des produits pétroliers, à l'issue d'une évaluation menée du 7 au 10 octobre. Selon un communiqué du ministère de l'Économie nationale, parvenu à Radio Okapi le lundi 13 octobre, cette étape marque un moment clé dans la régulation du secteur pétrolier.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.