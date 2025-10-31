Congo-Kinshasa: Secteur pétrolier - Le pays et le FMI s'accordent pour régler les manques à gagner d'ici février 2026

La République démocratique du Congo et le Fonds monétaire international (FMI) se sont accordés pour finaliser le règlement des manques à gagner dans le secteur pétrolier d'ici février 2026.

Cette décision a été prise mercredi 29 octobre à Kinshasa, lors de la préparation de la deuxième revue annuelle du programme RDC-FMI.

Le vice-Premier ministre et ministre de l'Économie nationale, Daniel Mukoko, a présenté les données économiques collectées, ainsi que les pertes et manques à gagner enregistrés au cours des derniers exercices budgétaires.

Il a précisé que les pertes de l'exercice 2024 sont désormais clôturées et entièrement apurées. Pour l'exercice 2025, la certification des premier et deuxième trimestre a déjà été effectuée. Le paiement est en cours et devrait s'achever dès la semaine prochaine.

De son côté, le chef de mission du FMI en RDC, Calixte Ahokpossi, a indiqué que les discussions ont porté sur l'évolution des prix des produits pétroliers et les manques à gagner dans ce secteur :

« Nous avons également abordé les réformes envisagées dans le secteur pétrolier afin d'évaluer leur impact sur le budget », a-t-il expliqué.

Près de 16 millions de dollars américains de pertes et de manques à gagner ont été enregistrés par les sociétés pétrolières opérant en RDC au cours des six premiers mois de l'année 2025.

Ce montant a été révélé par le Comité de suivi des prix des produits pétroliers, à l'issue d'une évaluation menée du 7 au 10 octobre. Selon un communiqué du ministère de l'Économie nationale, parvenu à Radio Okapi le lundi 13 octobre, cette étape marque un moment clé dans la régulation du secteur pétrolier.