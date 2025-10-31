Sénégal: Formation professionnelle - 700 000 jeunes formés d'ici 2029, l'objectif du gouvernement

Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle a fixé un objectif ambitieux : former 700 000 techniciens d'ici 2029. C'est ce qu'a annoncé Ibrahima Diop, coordonnateur de la Direction générale de la Formation professionnelle et technique, lors de l'inauguration de l'antenne de l'Africaine des Formations professionnelles en Alternance (Afpa) à Touba ce mercredi 30 octobre 2025.

C'est dans ce sens, selon lui, que l'État a besoin de l'appui des initiatives privées comme l'Afpa pour atteindre cet objectif. " La seule initiative publique qui est encadrée par la formation professionnelle, les établissements classiques que sont les lycées techniques et les centres de formation professionnelle, ne suffit pas pour résorber tout ce nombre de personnes en besoin de formation ", a-t-il expliqué. En effet, a-t-il ajouté, " Nous voulons nous appuyer sur des initiatives privées qui sont aussi porteuses d'innovations ".

Ainsi, il a encouragé le promoteur de l'Afpa pour cette initiative d'ouvrir ce centre à Touba, où la population, essentiellement jeune, nécessite des compétences pour pouvoir exercer des métiers dans différents secteurs d'activités professionnelles et économiques. Cela va dans le sens de la vision du promoteur de l'établissement, Dr Touba Fall.

Ce dernier a expliqué que ce projet est le résultat d'une étude approfondie sur les métiers et les emplois à Touba, menée sur une longue période. " Un pays avec 250 000 à 300 000 jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi chaque année, il faut vraiment une synergie d'efforts ", a-t-il indiqué, précisant que l'État ne peut pas tout faire. Ainsi, il appelle les pouvoirs publics à travailler en collaboration avec le secteur privé, qui investit pour aider à l'employabilité des jeunes.

En outre, le Dr Touba Fall souligne que l'ouverture de cette antenne à Touba s'inscrit dans la lignée de la vision du khalife général des mourides, qui encourage les jeunes à se former pour avoir un avenir professionnel plus prometteur.