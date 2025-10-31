Sénégal: Tribunal de Dakar - 6 mois ferme requis contre la voyante Aissata Diop, qui a demandé pardon

Placée sous mandat de dépôt depuis le 17 octobre, Mme Aissata Diop a comparu ce matin devant le tribunal des flagrants délits de Dakar. Se présentant comme une « grande voyante internationale », elle est poursuivie pour provocation à un crime, discours contraires aux bonnes moeurs, menaces de violences et voies de fait. Elle sera fixée sur son sort le 3 novembre.

Dans un live sur TikTok, elle avait copieusement injurié Modou Yade, bénéficiaire d'une liberté provisoire dans le dossier de la mort mystérieuse de son épouse, Lissa Tine. La prévenue avait également invité les populations à « abréger le séjour » de Modou Yade sur terre et s'était engagée à « lui régler définitivement son compte » avant la fin de l'année 2025.

D'emblée, Mme Diop a regretté ses propos, affirmant qu'elle ne pouvait pas revenir dessus, avant de demander pardon. De son côté, Modou Yade a accepté de « passer l'éponge » devant « une femme qui a l'âge de (sa) mère » et n'a formulé aucune demande.

Le représentant du parquet a requis deux ans d'emprisonnement, dont six mois ferme, ainsi qu'une amende de 100 000 F CFA. La défense a, elle, sollicité une application bienveillante de la loi pénale.