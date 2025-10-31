Sénégal: Vincent Kompany sur Nicolas Jackson - « Il sera important cette saison »

Ce samedi 1er novembre 2025, l'Allemagne aura droit à un choc entre le Bayern Munich, champion en titre, et le Bayer Leverkusen, sacré en 2024. Le club bavarois pourra compter sur Nicolas Jackson. C'est l'avis de l'entraineur Vincent Kompany. Ce dernier, malgré les critiques, juge que l'attaquant sénégalais a un apport considérable.

« Il travaille très bien ! Nous avons parlé de son intégration la semaine dernière, et selon moi, cela s'est fait très vite. Je comprends pourquoi on pose la question mais j'ai une opinion totalement différente de celle qui est parfois exprimée dans les médias », a d'abord clamé le Belge en conférence de presse ce vendredi.

Vincent Kompany est ensuite revenu plus en détails sur les prestations de son protégé. « Mon sentiment à propos de la première mi-temps contre Dortmund était qu'il a joué un rôle exceptionnel pour que nous puissions réaliser cette performance. C'était la même chose à Pafos. Il a très vite compris comment interpréter notre jeu, y compris contre Brugge.

C'est un attaquant, s'il marque, il est le meilleur, s'il ne marque pas, ce n'est pas suffisant ? Je ne vois pas les choses comme ça. Nous sommes heureux qu'il soit là, il sera important cette saison. Sur le terrain, il est déjà au niveau requis. J'ai déjà vu de très bonnes choses, et nous restons calmes et positifs, le reste viendra ». Depuis son arrivée en Bavière, Nicolas Jackson a marqué 2 buts et délivré 1 passe en 10 matchs.