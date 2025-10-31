Afrique de l'Ouest: Niger, Mali - Danger !

Les autorités américaines ont émis vendredi une alerte de niveau 4 déconseillant formellement tout voyage au Niger, invoquant une combinaison de risques élevés liés à la criminalité, aux troubles civils, au terrorisme, aux problèmes sanitaires et à une recrudescence des enlèvements.

Cette mise en garde survient quelques jours après l'enlèvement d'un missionnaire américain à Niamey, la capitale nigérienne.

Le département d'État des États-Unis a précisé que les citoyens américains ne doivent se rendre au Niger sous aucun prétexte, ajoutant que le gouvernement américain n'est pas en mesure de fournir une assistance en dehors de la capitale, en raison des conditions de sécurité jugées trop précaires.

Le jeudi précédent, les États-Unis avaient déjà autorisé le départ de toutes les familles des employés du gouvernement en poste au Niger. Les personnels restants doivent désormais se déplacer exclusivement en véhicules blindés et respecter un couvre-feu obligatoire. Les lieux publics tels que les restaurants et les marchés en plein air leur sont strictement interdits.

La situation sécuritaire s'est nettement détériorée ces derniers mois, avec une recrudescence des enlèvements dans des zones où opèrent des groupes armés djihadistes. En janvier, une ressortissante autrichienne a été enlevée, suivie en avril par une citoyenne suisse.

Le même mois, cinq travailleurs indiens liés au projet du barrage de Kandadji ont été kidnappés lors d'une attaque qui a également coûté la vie à une douzaine de soldats nigériens.

Le Niger n'est pas le seul pays sous haute tension dans la région. Les États-Unis ont également émis une alerte similaire pour le Mali voisin, où le gouvernement fait face à une pression croissante de groupes insurgés affiliés à al-Qaïda.