Togo: Le CHR de Dapaong, vitrine d'une modernisation réussie du système de santé au nord

Situé dans la région des Savanes, au nord du Togo, le Centre Hospitalier Régional (CHR) de Dapaong s'érige en modèle d'efficacité, de modernisation et d'équité sanitaire. Porté par l'engagement des pouvoirs publics à rapprocher les soins des populations rurales, l'établissement a bénéficié ces dernières années d'importants investissements à la fois matériels, infrastructurels et humains.

Entre 2020 et 2022, plusieurs services essentiels ont été entièrement réhabilités. Le bloc opératoire, la pédiatrie et la maternité ont fait peau neuve, tandis que de nouvelles infrastructures de pointe ont vu le jour : un centre de dialyse ainsi qu'un laboratoire de biologie médicale, jusque-là concentrés à Lomé, sont désormais disponibles pour les populations du nord.

L'établissement s'est également doté d'un scanner de dernière génération, de respirateurs d'urgence, d'incubateurs pour nouveau-nés et d'équipements chirurgicaux spécialisés. Ces innovations technologiques contribuent non seulement à améliorer la qualité des soins, mais aussi à renforcer les capacités d'intervention dans les cas les plus critiques.

Sur le plan des ressources humaines, le CHR a enregistré un renforcement significatif en personnel qualifié. De nouveaux médecins spécialistes, sages-femmes, infirmiers diplômés d'État et techniciens y ont été affectés en avril 2024.

En parallèle, un partenariat avec le CHU Kara a permis d'accompagner une dizaine de médecins jusqu'à l'obtention de leur doctorat en juin 2024. En 2021, ce sont 192 médecins généralistes qui avaient déjà bénéficié de formations continues, gage de la montée en compétence constante des équipes médicales.

Les effets de ces investissements ne se sont pas fait attendre. Le service de radiologie, désormais équipé d'une table radio, d'un échographe et d'un électrocardiographe, a vu le nombre d'actes passer de 9 815 en 2019 à 11 773 en 2021, soit une augmentation de 20 %. Du côté de la maternité, la rénovation couplée à l'équipement en couveuses modernes a permis d'enregistrer un record régional en 2022 avec 2 338 accouchements. Toutes spécialités confondues, 43 075 consultations ont été réalisées la même année.

Même les espaces d'accueil ont été repensés pour améliorer l'expérience patient et le cadre de travail du personnel soignant. Résultat : une structure hospitalière qui inspire confiance et efficacité dans une région longtemps confrontée à un accès limité aux soins spécialisés.