Togo: Paiements sans frontières

La filiale togolaise du groupe Ecobank vient d'introduire un nouveau service de transferts d'argent transfrontaliers instantanés. Ce dispositif, fruit d'un partenariat avec la fintech singapourienne Thunes, marque une avancée dans la modernisation des services bancaires.

Les clients de la banque peuvent désormais envoyer ou recevoir de l'argent depuis plus de 130 pays à travers le monde. Thunes, qui dispose d'un réseau connecté à plus de sept milliards de comptes bancaires, portefeuilles mobiles et points de retrait, permet ainsi d'élargir considérablement la portée géographique des transactions.

Le service est pour l'instant réservé aux seuls clients d'Ecobank Togo, mais le groupe envisage une extension progressive à l'ensemble des marchés où il est présent.

Le applications de transferts d'argent sont en forte expansion. La concurrence est sévère.