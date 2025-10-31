Cote d'Ivoire: Tragédie à Agnibilékrou - Une mère et ses quatre enfants périssent dans un incendie

31 Octobre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Salif D. Cheickna

Un drame d'une rare intensité a endeuillé la commune d'Agnibilékrou, dans la région de l'Indénié-Djuablin, dans la nuit du jeudi 30 au vendredi 31 octobre 2025. Aux environs de 2 heures du matin, un incendie s'est déclaré au quartier Liberté, réduisant en cendres une habitation et coûtant la vie à cinq personnes d'une même famille : dame Natogoman Dembélé, commerçante de poissons âgée d'une quarantaine d'années, et ses quatre enfants.

Selon plusieurs témoins, le feu aurait pris naissance à la porte d'entrée de la maison, empêchant toute tentative de fuite des occupants. Par mesure de sécurité, la défunte, déjà victime de cambriolages à plusieurs reprises, avait renforcé les accès de son domicile pour se protéger des voleurs. Malheureusement, ces dispositifs se sont transformés en piège mortel lorsque les flammes ont éclaté.

Piégés à l'intérieur, la mère et ses enfants ont été rapidement asphyxiés par la fumée, avant que le feu ne ravage entièrement la bâtisse de deux pièces. L'intensité du sinistre a été telle que les voisins, malgré leurs tentatives désespérées, n'ont pu sauver les victimes.

Alertés, les sapeurs-pompiers venus d'Abengourou, à près de 40 kilomètres de là, sont intervenus sur les lieux. Mais à leur arrivée, les flammes avaient déjà tout consumé. Les corps sans vie ont été évacués vers le Centre hospitalier régional (CHR) d'Abengourou, où le décès a été officiellement constaté.

Au lever du jour, les autorités locales et municipales se sont rendues sur place pour constater les dégâts et témoigner leur compassion à la famille endeuillée. La tristesse et la stupeur étaient palpables dans tout le quartier Liberté, plongé dans le deuil.

Une enquête a été ouverte afin de déterminer l'origine exacte de l'incendie, notamment pour savoir s'il s'agit d'un accident domestique, d'un court-circuit ou d'un acte criminel. En attendant, la communauté d'Agnibilékrou pleure une mère courageuse, décrite par ses proches comme travailleuse et dévouée à l'éducation de ses enfants.

Cette tragédie rappelle la nécessité d'un meilleur encadrement des installations électriques, ainsi qu'un renforcement des moyens d'intervention des secours dans les localités de l'intérieur du pays.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

