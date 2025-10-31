Cote d'Ivoire: Tragédie à Agnibilékrou - Une mère et ses quatre enfants périssent dans un incendie

Un drame d'une rare intensité a endeuillé la commune d'Agnibilékrou, dans la région de l'Indénié-Djuablin, dans la nuit du jeudi 30 au vendredi 31 octobre 2025. Aux environs de 2 heures du matin, un incendie s'est déclaré au quartier Liberté, réduisant en cendres une habitation et coûtant la vie à cinq personnes d'une même famille : dame Natogoman Dembélé, commerçante de poissons âgée d'une quarantaine d'années, et ses quatre enfants.

Selon plusieurs témoins, le feu aurait pris naissance à la porte d'entrée de la maison, empêchant toute tentative de fuite des occupants. Par mesure de sécurité, la défunte, déjà victime de cambriolages à plusieurs reprises, avait renforcé les accès de son domicile pour se protéger des voleurs. Malheureusement, ces dispositifs se sont transformés en piège mortel lorsque les flammes ont éclaté.

Piégés à l'intérieur, la mère et ses enfants ont été rapidement asphyxiés par la fumée, avant que le feu ne ravage entièrement la bâtisse de deux pièces. L'intensité du sinistre a été telle que les voisins, malgré leurs tentatives désespérées, n'ont pu sauver les victimes.

Alertés, les sapeurs-pompiers venus d'Abengourou, à près de 40 kilomètres de là, sont intervenus sur les lieux. Mais à leur arrivée, les flammes avaient déjà tout consumé. Les corps sans vie ont été évacués vers le Centre hospitalier régional (CHR) d'Abengourou, où le décès a été officiellement constaté.

Au lever du jour, les autorités locales et municipales se sont rendues sur place pour constater les dégâts et témoigner leur compassion à la famille endeuillée. La tristesse et la stupeur étaient palpables dans tout le quartier Liberté, plongé dans le deuil.

Une enquête a été ouverte afin de déterminer l'origine exacte de l'incendie, notamment pour savoir s'il s'agit d'un accident domestique, d'un court-circuit ou d'un acte criminel. En attendant, la communauté d'Agnibilékrou pleure une mère courageuse, décrite par ses proches comme travailleuse et dévouée à l'éducation de ses enfants.

Cette tragédie rappelle la nécessité d'un meilleur encadrement des installations électriques, ainsi qu'un renforcement des moyens d'intervention des secours dans les localités de l'intérieur du pays.