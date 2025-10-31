Cote d'Ivoire: Rentrée académique 2025-2026 à l'Istc-Polytechnique/Prof. Toa Jules - 'Nous allons réaffirmer notre engagement'

31 Octobre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Moriba Sanogo

À la faveur d'un point de presse, le directeur général de l'Istc-Polytechnique a révélé que la prochaine rentrée académique permettra de renforcer l'engagement de l'établissement à être un creuset de compétence.

L'Institut des sciences et techniques de la communication (Istc-Polytechnique) procédera, le 4 novembre, à sa rentrée académique au titre de l'année 2025-2026.

En prélude à cet évènement, Prof. Toa Jules, le directeur général, a animé un point de presse le 30 octobre, dans les locaux de l'établissement, à Cocody. Il s'est agi pour lui de dégager les perspectives pour la nouvelle année académique.

Dans son allocution, il a révélé qu'à travers le thème « Istc-Polytechnique, creuset de compétences» de l'année académique 2025-2026, l'établissement entend « réaffirmer son engagement ».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon lui, ce thème exprime la vocation panafricaine et la détermination de l'institut à transformer les jeunes talents bruts en professionnels aguerris, immédiatement employables.

Pour le Prof. Toa, « le creuset » symbolise un lieu où les matériaux les plus bruts sont soumis à une haute température pour être purifiés, transformés et fusionnés en un alliage nouveau et plus résistant.

« C'est précisément cette alchimie que l'Istc-Polytechnique entend opérer. L'école accueille des bacheliers passionnés en journalisme, en production audiovisuelle, en télécommunications, en marketing-publicité et en arts et images numériques. Elle les soumet à l'exigence de l'excellence, à la rigueur académique et à la pratique professionnelle intensive », a-t-il fait savoir.

Le directeur général a aussi rappelé qu'au fil des années, l'institut est parvenu à se hisser comme un établissement de référence. Cela, avec 9 diplômes reconnus par le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur (Cames).

Un 10e diplôme devrait, dans les prochains mois, porté le sceau du Cames. Concernant le taux d'insertion professionnelle des étudiants, il a précisé qu'il est d'environ de 80 %.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2025 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.