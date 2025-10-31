À la faveur d'un point de presse, le directeur général de l'Istc-Polytechnique a révélé que la prochaine rentrée académique permettra de renforcer l'engagement de l'établissement à être un creuset de compétence.

L'Institut des sciences et techniques de la communication (Istc-Polytechnique) procédera, le 4 novembre, à sa rentrée académique au titre de l'année 2025-2026.

En prélude à cet évènement, Prof. Toa Jules, le directeur général, a animé un point de presse le 30 octobre, dans les locaux de l'établissement, à Cocody. Il s'est agi pour lui de dégager les perspectives pour la nouvelle année académique.

Dans son allocution, il a révélé qu'à travers le thème « Istc-Polytechnique, creuset de compétences» de l'année académique 2025-2026, l'établissement entend « réaffirmer son engagement ».

Selon lui, ce thème exprime la vocation panafricaine et la détermination de l'institut à transformer les jeunes talents bruts en professionnels aguerris, immédiatement employables.

Pour le Prof. Toa, « le creuset » symbolise un lieu où les matériaux les plus bruts sont soumis à une haute température pour être purifiés, transformés et fusionnés en un alliage nouveau et plus résistant.

« C'est précisément cette alchimie que l'Istc-Polytechnique entend opérer. L'école accueille des bacheliers passionnés en journalisme, en production audiovisuelle, en télécommunications, en marketing-publicité et en arts et images numériques. Elle les soumet à l'exigence de l'excellence, à la rigueur académique et à la pratique professionnelle intensive », a-t-il fait savoir.

Le directeur général a aussi rappelé qu'au fil des années, l'institut est parvenu à se hisser comme un établissement de référence. Cela, avec 9 diplômes reconnus par le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur (Cames).

Un 10e diplôme devrait, dans les prochains mois, porté le sceau du Cames. Concernant le taux d'insertion professionnelle des étudiants, il a précisé qu'il est d'environ de 80 %.