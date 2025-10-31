Cote d'Ivoire: COP30 - Le pays présente sa feuille de route

Le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, a procédé, le jeudi 30 octobre, à la double cérémonie de présentation officielle des Contributions déterminées au niveau national (Cdn 3.0) et de l'avant-départ à la 30e Conférence des parties (Cop30) qui se tiendra du 10 au 21 novembre, à Belém, au Brésil.

Cette rencontre visait à présenter la feuille de route ou document stratégique à l'ensemble des acteurs publics, privés, aux partenaires techniques et financiers ainsi qu'à la société civile pour une meilleure appropriation.

Le ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Léon Kacou Adom, a relevé que la nouvelle version des contributions au niveau national est le reflet de la volonté renouvelée de la Côte d'Ivoire de réduire de 30,4 % ses émissions des gaz à effet de serre d'ici à l'horizon 2030, tout en favorisant un développement bas carbone résilient et inclusif.

« Elle consolide les acquis des précédentes éditions et illustre l'ambition du Président de la République d'inscrire la Côte d'Ivoire dans une trajectoire de croissance verte et durable, au bénéfice de nos populations et des générations futures », explique-t-il, avant de remercier les partenaires qui ont appuyé financièrement et techniquement l'élaboration de la Cdn 3.0.

Pour lui, la Cop30 revêt une importance capitale. Car elle sera l'occasion de faire le bilan de la première décennie de l'Accord de Paris, d'évaluer les progrès réalisés et surtout de définir de nouvelles ambitions pour l'horizon 2035.

« La Côte d'Ivoire y prendra toute sa place. Fort de ses expériences, de ses engagements renouvelés et de la qualité de sa délégation, notre pays portera un message de responsabilité et de solidarité, en plaidant pour un accès équitable et accru aux financements climatiques, une meilleure prise en compte des besoins spécifiques des pays africains et une coopération renforcée pour le transfert des technologies propres. Il s'agit pour notre délégation de défendre une voix ivoirienne et africaine unie, exigeante et constructive », a souligné Léon Kacou Adom.

Le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, Jacques Assahoré Konan, a annoncé que dans les nouvelles Cdn, la Côte d'Ivoire s'engage à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 33,07 % d'ici 2035, par rapport à un scénario de référence. « Cet objectif correspond à un abattement chiffré d'environ 52 millions de tonnes équivalent Co2 », fait-il savoir.

A l'en croire, l'objectif demeure la résilience des populations et de l'économie face aux effets néfastes du changement climatique. « Ainsi, nos Cdn 3.0 consolident les cinq secteurs vulnérables déjà identifiés dans les Cdn 2.0, mais y ajoutent des dimensions transversales majeures telles que les emplois verts, la transition juste, l'égalité de genre, l'économie circulaire, verte et bleue, la biodiversité, les villes résilientes, les infrastructures et la question migratoire », insiste-t-il.

Les actions concrètes d'adaptation porteront sur des cibles ambitieuses dont l'agriculture, l'aquaculture, la pêche ; l'utilisation des terres et la foresterie ; les ressources en eau ainsi que la santé. « Le coût de la mise en oeuvre de nos Cdn 3.0 est estimé à environ 32 926 milliards de FCfa, soit environ 59 milliards de dollars US », a précisé le ministre, soulignant que l'exécution des Cdn 3.0 reposera sur trois piliers.

Il s'agit d'un plan d'investissement détaillé afin de mobiliser les financements internes et externes ; un cadre de transparence renforcé, garantissant le suivi et l'efficacité des actions ainsi qu'une stratégie de communication et de sensibilisation pour vulgariser les engagements et favoriser l'appropriation nationale.