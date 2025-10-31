Cote d'Ivoire: Élections législatives - Quota de 30 % de femmes dans les circonscriptions à plus de deux sièges

La Commission électorale indépendante (Cei) a donné le 30 octobre 2025, à Abidjan, le top départ du processus électoral en vue des législatives du 27 décembre 2025.

Lors d'une rencontre d'information avec les partis politiques et les candidats potentiels, le président de la Cei, Ibrahime Coulibaly-Kuibiert, a présenté le chronogramme et rappelé les obligations constitutionnelles.

La Cei a annoncé des mesures de facilitation pour l'obtention des documents administratifs et a rappelé le quota de 30 % de femmes candidates dans les circonscriptions à plus de deux sièges.

Ibrahime Coulibaly-Kuibiert a réaffirmé l'engagement de l'institution à organiser « des élections transparentes et dans les délais », invitant les acteurs politiques à la responsabilité.

La période de dépôt des candidatures s'étendra du 31 octobre au 12 novembre 2025. Le contentieux d'éligibilité débutera le 19 novembre, tandis que la campagne électorale se déroulera du 19 au 26 décembre.

Les résultats seront proclamés entre le 28 et le 30 décembre, avant la transmission définitive de la liste des élus au plus tard le 16 janvier 2026.